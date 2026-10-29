5,9 MİLYAR EUROLUK ZARAR Dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Volkswagen, temmuz-eylül döneminde 5,9 milyar euro faaliyet zararı bildirdi. Analistler, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1,3 milyar euroluk zararın ardından bu çeyrekte 2,6 milyar euro zarar öngörüyordu.

Audi, Bugatti, SEAT, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın temmuz-eylül (üçüncü çeyrek) dönemi ile ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 5,9 milyar euro faaliyet zararı, ocak-eylül döneminde ise 2,72 milyar euro net zarar açıkladı.

Çin'deki pazar kaybı nedeniyle uygulanan yaklaşık 1 milyar euroluk ek aktif silme işlemi ve diğer kalemlerle birlikte toplam tek seferlik olumsuz etkiler 7,8 milyar euroyu buldu.

BİLANÇOYA 7,8 MİLYAR EUROLUK DARBE Mali tablolardaki sert düşüşün ana nedenlerinden biri, spor otomobil iştiraki Porsche'deki değer düşüşü oldu. Şirket, geleceğe yönelik beklentilerin zayıflaması nedeniyle Porsche'nin marka değerinde nakit çıkışı gerektirmeyen ancak faaliyet kârını doğrudan etkileyen 6,4 milyar euroluk bir değer düşüşü kaydetti.

Aynı dönemde grubun küresel araç teslimatları yüzde 14,3 azalışla 1,885 milyon adede düşerken, Çin'deki teslimatları genel pazardaki daralmanın etkisiyle yüzde 38,5 kayıpla 406 bin adede indi.

Şirketin bu çeyrekte vergi sonrası net zararı 2,7 milyar euro olurken, geçen yılın aynı döneminde 3,4 milyar euro net kâr elde edilmişti. Grubun üçüncü çeyrekteki satış gelirleri ise yüzde 6,3 azalarak 75,28 milyar euroya geriledi.

Markanın Çin'deki teslimatları genel pazardaki daralmanın etkisiyle yüzde 38,5 kayıpla 406 bin adede indi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE NET ZARAR 2,72 MİLYAR EURO

Volkswagen Grubu, 2026 yılının ocak-eylül döneminde Çin pazarındaki sert talep daralması ve tek seferlik harcamalar nedeniyle 2,72 milyar euro net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde şirket 3,4 milyar euro net kâr elde etmişti.

Grubun ocak-eylül dönemindeki toplam satış gelirleri (ciro), geçen yılın aynı dönemindeki 238,67 milyar euro kıyasla yüzde 2,2 azalarak 233 milyar 378 milyon euro seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemdeki toplam araç teslimatları ise küresel ölçekte yüzde 9 gerileyerek 6,01 milyon adet oldu.

Volkswagen, Çin'de faaliyet göstermeye başlamasından bu yana ilk kez bu pazarda dönem zararı açıkladı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde Çin operasyonlarından 744 milyon euro kâr elde eden şirket, bu yıl aynı dönemde 113 milyon euro operasyonel açık verdi.

YÖNETİMDEN KEMER SIKMA VE İSTİHDAM KESİNTİSİ MESAJI

Finansal sonuçları değerlendiren Volkswagen Grubu Mali İşler Müdürü (CFO) Arno Antlitz, "9 aylık sonuçlar tek bir şeyi netleştiriyor, kaybedecek tek bir dakikamız bile yok. Hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Ortaya çıkan tablonun, Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume liderliğindeki yönetim kurulunun sendikalarla yapacağı maliyet azaltma müzakerelerinde elini güçlendireceği değerlendirildi.