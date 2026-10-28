Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, doğum yardımı uygulamasından bugüne kadar 1 milyon 425 bin 716 çocuğun faydalandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

1 MİLYON 386 BİN ANNEYE 30,4 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Bakan Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında ailelere sağlanan önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda ekim ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 386 bin 701 annenin hesabına 30 milyar 391 milyon liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

İLK ÇOCUĞA 5 BİN, ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA AYLIK 5 BİN LİRA

2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini hatırlatan Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için uygulanan destek tutarlarını açıkladı.

Buna göre, ailelere birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira doğum yardımı veriliyor.