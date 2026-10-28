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Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı: 30,3 milyar liralık destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Bugüne kadar 1 milyon 386 bin 701 anneye toplam 30 milyar 391 milyon lira ödeme yapıldığını açıklayan Göktaş, ilk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek sağlandığını belirtti.

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Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı: 30,3 milyar liralık destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, doğum yardımı uygulamasından bugüne kadar 1 milyon 425 bin 716 çocuğun faydalandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

1 MİLYON 386 BİN ANNEYE 30,4 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Bakan Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında ailelere sağlanan önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda ekim ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 386 bin 701 annenin hesabına 30 milyar 391 milyon liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

İLK ÇOCUĞA 5 BİN, ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA AYLIK 5 BİN LİRA

2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini hatırlatan Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için uygulanan destek tutarlarını açıkladı.

Buna göre, ailelere birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira doğum yardımı veriliyor.

Doğum yardımı kapsamında bugüne kadar 1 milyon 386 bin 701 anneye toplam 30 milyar 391 milyon lira destek sağlandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Doğum yardımı kapsamında bugüne kadar 1 milyon 386 bin 701 anneye toplam 30 milyar 391 milyon lira destek sağlandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

828 BİN 730 ÇOCUK İÇİN DÜZENLİ ÖDEME

Doğum yardımlarından bugüne kadar 1 milyon 425 bin 716 çocuğun yararlandığını belirten Göktaş, ikinci, üçüncü ve sonraki çocuklar kapsamında 828 bin 730 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını bildirdi.

Göktaş, "Yardımdan faydalanan çocuklardan 596 bin 986'sı ailelerin birinci çocuğu, 434 bin 704'ü ikinci çocuğu, 394 bin 26'sı ise üçüncü ve üzeri çocuklar" dedi.

Bakan Göktaş ayrıca doğum yardımından yararlanan hak sahiplerinden 33 bin 343 kişinin ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu ifade etti.

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet ve İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Doğum yardımı başvuruları e-Devlet ve İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvurusu onaylanan aileler, ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden kontrol edebiliyor.

ÖDEMELER HALKBANK ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını belirtti.

Düzenli doğum yardımı ödemelerinin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam edeceğini hatırlattı.

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Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı: 30,3 milyar liralık destek-5 Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı: 30,3 milyar liralık destek-6 Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı: 30,3 milyar liralık destek-7

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