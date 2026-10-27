Kahramanmaraş’taki okul saldırısında 4 eğitimciye soruşturma izni! Öğrencileri bırakıp kaçmışlar
Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da meydana gelen ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıda ihmali bulunduğu öne sürülen 4 kamu görevlisi hakkında adli süreç başlatılıyor. İnceleme raporlarında, okul yöneticilerinin silah seslerini duyduktan sonra tahliye organize etmek yerine kaçtıkları, din kültürü öğretmeninin öğrencileri korumadığı ve rehber öğretmenin bildirim yükümlülüğünü ihlal ettiği belirtildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırının yankıları sürerken, olayda ihmali olduğu değerlendirilen 4 eğitimci hakkında soruşturma izni verildi.
Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da yaşanan katliama ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan raporlar, okul yönetiminin ve öğretmenlerin kriz anındaki zafiyetlerini açığa çıkardı.
SALDIRIYI GÖRDÜKTEN SONRA OKUL BİNASINI TERK ETTİLER
Müfettişlerin hazırladığı tevdi ve ön inceleme raporlarındaki değerlendirmeler doğrultusunda, dönemin okul müdürü C.K., müdür yardımcısı F.B., din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni A.T. ve rehber öğretmen E.İ. hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verildi. İnceleme raporunda okul müdürü C.K. ve müdür yardımcısı F.B.'nin silah seslerini duyduktan sonra saldırının gerçekleştirildiği kata çıktıkları, saldırıyı gördükten sonra okul binasını terk ettikleri belirtildi.
Raporda, okul yöneticilerinin öğrencilerin güvenliğini sağlama, onları korunaklı alanlara yönlendirme ve tahliyelerini organize etme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri değerlendirmesine yer verildi.
ÖĞRENCİLERİ KORUMAK YERİNE KAÇTILAR
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni A.T.'nin de saldırı sırasında görevli olduğu sınıfta silah seslerini duyduğu, seslerin geldiği yöne baktıktan sonra öğrencileri korumaya yönelik eylemde bulunmadan zemin kata doğru koştuğunun anlaşıldığı bildirildi.
Raporda, öğretmenin davranışının terk suçu oluşturup oluşturmadığının adli makamlarca değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.
Rehber öğretmen E.İ. hakkındaki değerlendirmede ise saldırganın şiddet eğilimi gösterdiğine ilişkin öğrenci anlatımları ve rehberlik hizmetleri sonrasındaki süreç ele alındı.
E.İ.'nin Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki bildirim yükümlülüğünü ihlal ettiği yönünde kanaat oluştuğu belirtilerek, davranışlarının saldırı ve buna bağlı ölüm ve yaralanmalarla bağlantısının adli makamlarca incelenmesinin uygun olacağı ifade edildi.
SALDIRGANIN ANNE VE BABASI TUTUKLU YARGILANIYOR
Öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen ve öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin adli süreç de devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan saldırganın babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca 43 sayfalık iddianame hazırlandı.
İddianamede, Uğur Mersinli'nin 10 kişiye yönelik olası kastla öldürme, 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde olası kastla yaralama ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından cezalandırılması istendi. Peyman Pınar Mersinli'nin ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan yargılandığı davanın duruşması 4 Aralık'a ertelendi.