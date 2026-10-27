Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırının yankıları sürerken, olayda ihmali olduğu değerlendirilen 4 eğitimci hakkında soruşturma izni verildi.

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 10 kişinin ölümü ve 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıda, kriz anını yönetemeyen ve öğrencileri kaderine terk eden 4 eğitimci hakkında adli soruşturma yolu açıldı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

SALDIRIYI GÖRDÜKTEN SONRA OKUL BİNASINI TERK ETTİLER

Müfettişlerin hazırladığı tevdi ve ön inceleme raporlarındaki değerlendirmeler doğrultusunda, dönemin okul müdürü C.K., müdür yardımcısı F.B., din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni A.T. ve rehber öğretmen E.İ. hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verildi. İnceleme raporunda okul müdürü C.K. ve müdür yardımcısı F.B.'nin silah seslerini duyduktan sonra saldırının gerçekleştirildiği kata çıktıkları, saldırıyı gördükten sonra okul binasını terk ettikleri belirtildi.

Raporda, okul yöneticilerinin öğrencilerin güvenliğini sağlama, onları korunaklı alanlara yönlendirme ve tahliyelerini organize etme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri değerlendirmesine yer verildi.