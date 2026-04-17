5 ÖĞRENCİ YOĞUN BAKIMDA

Şanlıurfa Siverek'te 19 yaşındaki Ömer Ket isimli öğrenci tarafından liseye yapılan silahlı saldırıdan 24 saat sonra Kahramanmaraş'tan acı haber geldi. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan saat 13.30 sıralarında 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli silahla saldırı düzenledi.
Maraş'ta okula silahlı saldırı: 9 can kaybı 13 yaralı
Babaasının emniyetçi Uğur Mersinli olduğu öğrenilen saldırgan 5 silah 7 şarjörle okulu bastı. 10 kişinin hayatını kaybettiği olayı gerçekleştiren saldırganda öldü.
Kahramanmaraş Valiliği, 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği okuldaki silahlı saldırıda yaralananlardan 8'inin tedavisinin sürdüğünü, 5 öğrencinin yoğun bakımda takip edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün yaşanan olayda hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
Olayda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere fail hariç 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Yaralanan 8 öğrencimizin tedavileri farklı hastanelerde devam etmekte olup bu öğrencilerimizden 5'inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir. Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.
Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
İsa Aras Mersinli'nin ölüm nedeni ortaya çıktı. Aralarında 2 adli tıp uzmanının da olduğu 6 kişilik heyet tarafından yapılan incelemelerde Mersinli'nin ölüm nedeninin sağ arka bacağındaki kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu ifade edildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları ile ilgili soruşturmaların devam ettiğini söyledi.
Bakan Gürlek, açıklamasında şu bilgileri verdi:
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin olarak Kahramanmaraş ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan; halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan; resmî açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgiyi alenen dolaşıma sokan; suçu ve suçluyu övüp suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap tespit edilmiştir.
Bu kapsamda 55 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup 1.104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir.
Ayrıca, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesaplar belirlenmiş; bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup haklarında adli işlemler devam etmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; çocuklarımızı şiddete yönlendirebilecek dijital içerik ve platformlara yönelik tespit ve tedbirlerin alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına da talimat verilmiştir. Süreç; 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde takip edilmekte olup İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon içinde yürütülmektedir.
Saldırıda yaralanan öğrencilerden Yusuf Tarık Gül'ün de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleşen "Okullarda Güvenlik Toplantısı" 1 saat sürdü. Toplantının ardından Bakanlar Kahramanmaraş'a geçti
Emniyet Genel Müdürlüğü Okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalarda, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. EGM 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini ve 93 Telegram grubunun kapatıldığını bildirdi.
Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından şu açıklama yapıldı:
“Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır.
Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır.”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla başlayan çevrim içi toplantıda, okullar ve çevrelerinde alınacak önlemler değerlendiriliyor.
Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) saat 09.00'da başlayan toplantıda, güvenlik açısından okul ve çevreleri için atılacak adımlar gözden geçiriliyor.
Bakan Çiftçi ile Tekin'in başkanlığındaki toplantıya, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri de katılıyor.
Toplantıda, İçişleri Bakan yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ile Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da yer alıyor.
Katil İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafının, ABD'de altı kişinin katili 'incel' Elliot Rodger olduğu ortaya çıktı. Rodger, Mayıs 2014’te Kaliforniya’nın Isla Vista kentinde bıçaklama ve silahlı saldırı düzenleyerek altı kişiyi öldürmüştü.
Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırganın babası Uğur Mersinli'nin tutuklandığını açıklarken, ilk bulgulara göre olayın terör bağlantısı bulunmadığı ve bireysel bir saldırı olarak değerlendirildiği bildirildi.
EGM'nin NSosyal hesabından silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açıklamada bulunuldu.
SALDIRGANIN PROFİLİNDE ABD'Lİ KATİL
Açıklamada, silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir."
Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin sınıfta arkadaşlarıyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mersinli'nin arkadaşının arkasında garip şekilde dans ettiği görüldü.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahramanmaraş’ta bir okulumuzda meydana gelen silahlı saldırı, hepimizin yüreğini dağlamıştır. Bu elim hadisede hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailelerine, eğitim camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.
Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Süreç; güvenlik, adli, idari ve eğitim boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir.
İçişleri Bakanlığı olarak mülkiye ve polis başmüfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Adli süreç, Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda hassasiyetle sürdürülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığımız da dört başmüfettişle idari inceleme sürecini başlatmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, saldırıdan etkilenen yavrularımızın ve ailelerinin rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütecektir.
Sabah saat 09.00’da, Valilerimiz, İl Emniyet Müdürlerimiz, İl Jandarma Komutanlarımız ve İl Millî Eğitim Müdürlerimizle bir araya gelerek geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz.
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz bu toplantıda, okullarımızın ve çevresinin güvenliğine yönelik tedbirleri bütün boyutlarıyla ele alacak, gerekli adımları süratle hayata geçireceğiz.
Evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması en temel önceliğimizdir.
Bu doğrultuda ilgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktayız.
Bu acı hadise üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin acısını istismar etmeye, suçu ve suçluyu övmeye, dezenformasyon yaymaya çalışanlar hakkında da gerekli işlemler kararlılıkla yürütülmektedir. Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız tüm birimleriyle azami gayret göstermektedir.
Okullarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Sosyal medyada siber devriye çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde büyük bir titizlikle yürütülmektedir.
Devletimiz güçlüdür. Kurumlarımız eş güdüm içindedir.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırıya ilişkin görüntülerin Telegram üzerinden yayılması üzerine harekete geçildi. Olay görüntülerini dolaşıma sokan hesaplar hakkında adli süreç başlatıldı.
66 URL İÇİN ERİŞİM ENGELİ TALEBİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılan incelemelerde, özellikle Telegram üzerinden saldırıya ait görüntülerin paylaşıldığı ve provokatif içeriklerin dolaşıma sokulduğu belirlendi.
Yetkililer, kamu düzenini korumak ve söz konusu içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulundu.
100 BİN ÜYELİ C31K GRUBU KAPATILDI
Öte yandan, yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen “C31K” adlı grup kapatıldı.
PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA ADLİ İŞLEM
Provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen kullanıcılar hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü kaydetti.
İstanbul Valisi Davut Gül, okul isimleri verilerek vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımların yakından takip edildiğini, bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar hakkında gerekli yasal işlemlerin gecikmeksizin uygulandığını bildirdi.
TAZİYE VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okullarda meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.
PROVOKATİF İÇERİKLERE TEPKİ
Vali Gül, açıklamasında, "Farklı yerlerdeki okul isimleri verilerek vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımlar yakından takip edilmektedir. Bu büyük acı üzerinden sorumsuzca yapılan yorumlar, alaycı ifadeler ve sözde 'eğlence' içerikleri asla kabul edilemez. Böyle bir acı, istismar konusu yapılamaz, hiçbir şekilde hafife alınamaz" ifadelerini kullandı.
YASAL İŞLEMLER GECİKMEKSİZİN UYGULANIYOR
Gül, "Halkı tedirgin etmeyi amaçlayan bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar güvenlik birimlerimizce anlık olarak tespit edilmekte, haklarında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
OKULLARDA GÜVENLİK EN ÜST DÜZEYDE
Kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Gül, "Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli şekilde devam etmektedir. Velilerimizin müsterih olmalarını, yalnızca resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısının ardından dijital platformlar üzerinden yapılan paylaşımlar ve sanal ortamda gelişen faaliyetler devletin yetkili birimleri tarafından yakından takip ediliyor.
Adalet Bakanlığından yapılan basın açıklamasında, 81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli koordinasyonun sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, başta Telegram olmak üzere sosyal medya ve diğer dijital mecralarda şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik yaratmaya yönelik içerik paylaşan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatıldığı kaydedildi.
Cumhuriyet başsavcılıklarınca ilgili kolluk birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket edilerek dijital ortamlarda “sanal devriye” faaliyetlerinin etkin şekilde yürütüldüğü belirtilen açıklamada, suç teşkil eden içeriklerin kısa sürede tespit edildiği ve bu paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gözaltı ve arama işlemleri dahil olmak üzere gerekli adli süreçlerin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kahramanmaraş’ta okul saldırısında yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası’nda tedavi alına alınan yaralıları ziyaret eden bakanlar, öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık personellerinden çocukların durumları hakkında bilgi aldı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kahramanmaraş’ta okula düzenlenen saldırı nedeniyle sosyal medya üzerinden Türkçe yayınladığı mesajla Türkiye’ye taziye dileklerini iletti.
Sırbistan, Kahramanmaraş’ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Türkiye’ye taziyelerini iletti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe olarak yayınladığı taziye mesajında, "Türkiye’de bir ortaokulda yaşanan trajedinin haberini derin bir acı ve samimi bir üzüntüyle aldım. Sırbistan Cumhuriyeti vatandaşları ve şahsım adıma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar, bu trajediden etkilenen herkese ise bu zor günlerde acıya dayanma gücü diliyorum" dedi.
Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralananlardan 11’i taburcu edildi, 9 kişinin tedavisi ise hastanelerde devam ediyor.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan vatandaşlardan 11’inin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini bildirdi.
Memişoğlu, 9 hastanın tedavisinin hastanelerde titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan olaylara ilişkin sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar mercek altına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kamu düzenini olumsuz etkileyen içeriklere yönelik geniş kapsamlı inceleme başlatıldığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu hesaplarda suçu ve suçluyu öven, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımların tespit edildiği kaydedildi.
Yetkililer, tespit edilen hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemlerin başlatıldığını, içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden kişiler hakkında adli süreçlerin gecikmeksizin sürdürüldüğünü bildirdi.
Açıklamada ayrıca, bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin sosyal medyada yayın yasağına aykırı paylaşımlar yapan 2 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada “@pazarcıkspot” ve “@pazarcıkhavadis” isimli Instagram hesaplarında olay anına ait görüntü ve videoların yayımlandığını belirledi. Yayın yasağını ihlal ettikleri öne sürülen şüpheliler B.B.İ. ve B. K. gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Bassavcılığı tarafından da Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin olarak dijital medya platformlarında gerçeğe aykırı biçimde dezenformasyon yapan, görüntüler yayarak provokasyon üreten hesaplara yönelik resen soruşturma başlatıldı.
Saldırının gerçekleştiği okulda görevliler temizlik çalışması başlattı. Görevlilerin, okulun içini suyla yıkadığı anlar görüntülendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırılara ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen elim hadiseler, hepimizin yüreğini derinden yaraladı. Bugün, milletçe birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken bir gündür” ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunan Erdoğan, “Hayatını kaybeden canlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.
Ziya Öztürkler, Kahramanmaraş’ta bir okula düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Türkiye’ye taziye dileklerini iletti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Öztürkler, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş’ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen saldırı haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı dileyen Öztürkler, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
Öztürkler, şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, özellikle eğitim kurumlarında yaşanan bu tür olayların toplumda ciddi travma ve endişeye yol açtığını ifade etti.
Çocukların güvenliğinin her ülkenin en temel önceliği olması gerektiğine dikkati çeken Öztürkler, KKTC’nin her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edeceğini kaydetti.
Öztürkler, mesajında, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, Türkiye’ye ise başsağlığı dileklerini iletti.
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda yapılan silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek kente gelerek son durumu değerlendirdi.
Bakanlar daha sonra yaralı öğrencileri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın Kahramanmaraş’a gideceği öğrenildi. Bakan Göktaş, saldırıda yaralananları ziyaret edecek ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya gelecek.
Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda okulun 8'incisi sınıf öğrencisi olduğu belirlenen İ.A.M.'nin babasının silahlarını alarak okula gelip rastgele ateş açmıştı. Olayın ardından 9 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi. Cumhuriyet Savcıları tarafından cenazelerde incelemeler devam ederken, ölenlerin yakınlarının da morg önündeki acı bekleyişi sürüyor.
Kahramanmaraş’ta bir okulda, 1’i öğretmen 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladıktan sonra yaşamına son veren İhsan Aras Mersinli'nin (16) cenazesi, okuldan zırhlı polis aracıyla çıkarıldı. Bu sırada okul önünde bekleyen kalabalık aracı durdurmaya çalıştı. Polis aracı, kalabalığın arasından güçlükle bölgeden uzaklaştı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırı sonucu 8'i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bakan Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Saat 13.30 civarında yaşanan bu olay nedeniyle son derece üzgün olduklarını belirten Çiftçi, okulun, sabahçı ve öğlenci şeklinde ikili eğitim verdiğini aktardı.
Bakan Çiftçi, "Sabahçı öğrencilerin tam dağılma vaktinde, kendisi de öğleden sonra okula devam eden 8. sınıf, 14 yaşında bir öğrencimiz, evden getirdiği silahlarla okulumuzun iki sınıfına girerek rastgele ateş etmek suretiyle okulda büyük bir katliam yapıyor.
Bu hadisenin neticesinde 9 vefatımız var. Bunlardan 8'i öğrenci, biri öğretmenimiz. Onun dışında 13 yaralımız var. Yaralılarımızın 6'sı yoğun bakımda, 3'ünün durumu da kritik." diye konuştu.
Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden öğrencilere ve öğretmene Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Çiftçi, şöyle devam etti:
"Aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şu anda hastanelerde tedavileri devam eden bütün yaralılarımıza da Cenabıhak'tan acil şifalar diliyorum. Olayın haberini almamızla beraber Sayın Milli Eğitim Bakanı'mızla, Sağlık Bakanı'mızla, Adalet Bakanı'mızla hemen olay yerine intikal ettik. Aile Bakanı'mız da yolda şu anda, o da gelecek. Sayın milletvekillerimiz burada. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı da sürecin, olayın başından itibaren anbean bilgilendirdik.
Bir daha ifade etmek istiyorum, olay sadece bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise, bir terör hadisesi değil. Dün Şanlıurfa'da bugün de Kahramanmaraş'ta böyle bir hadisenin yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."
"KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİYORUZ"
Şanlıurfa'daki olaydan dolayı hafta sonuna kadar ildeki eğitim-öğretime ara verildiğini hatırlatan Çiftçi, "Bugün de Kahramanmaraş'ta, bu olaydan dolayı yarın ve bir gün eğitime 2 gün ara veriyoruz. Tekrar bütün milletimize ve vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.
Bakanlıkların üzerlerine düşen görevi yerine getirdiğini, kendi görev alanıyla ilgili gerekli müdahaleleri yaptığını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:
"İçişleri Bakanlığı olarak olayla ilgili 4 mülkiye başmüfettişi, 4 de polis başmüfettişi görevlendirdik. Adalet Bakanlığımız 3 cumhuriyet başsavcıvekili, 4 cumhuriyet savcısı görevlendirdi olayı tüm boyutlarıyla soruşturmak üzere. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu olayla ilgili gerekli başmüfettiş görevlendirmelerini yaptılar. Böylece olayları tüm boyutlarıyla incelemiş olacağız."
Çiftçi, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret edeceklerini belirtti.
Saldırgan öğrenci İsa Aras Mersinli’nin öğretmen annesi de gözaltında.
Saldırıya ilişkin sosyal medyada şiddet görüntülerini yayarak infial meydana getirmeye çalışan 63 hesaba yönelik yasal işlemler başlatıldı.
Hesaplar hakkında erişim engeli talep edilirken, tespit edilen şahıslar hakkında halkı kin ve nefrete sürükleme suçundan savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Acımız çok büyük... Hepimiz derinden sarsıldık... Kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Acılı ailelerimizin, eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı kardeşlerimize ve evlatlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milli Eğitim, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarımız tüm birimleriyle sahadadır ve bu acı hadiselerin tüm yönleriyle ilgilenmektedir. Bu insanlık dışı vahşi saldırılar tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır."
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Son günlerde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin gelişmeler, kamuoyunda hassasiyetle takip edilmektedir. Sürecin sağduyuyla yönetilmesi, toplum huzurunun korunması ve özellikle çocuklarımızın psikolojik güvenliğinin gözetilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bu çerçevede, medya kuruluşlarımızın yayın politikalarında azami sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerekmektedir. Şiddet eylemlerinin ayrıntılı tasvir edilmesi, maktullerin ve faillerin kimliklerinin öne çıkarılması, olayların dramatize edilerek sürekli gündemde tutulması; benzer eylemlere özendirici etki oluşturabileceği gibi, toplumda korku ve panik iklimini de derinleştirebilecektir. Bu nedenle yayınlarda ölçülülük, hassasiyet ve etik ilkeler temel alınmalıdır.
Kamu kurumlarımız, başta Adalet, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları olmak üzere, ilgili tüm birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Emniyet birimlerimiz sahada gerekli güvenlik tedbirlerini artırırken, eğitim kurumlarımızda da rehberlik ve psikososyal destek süreçleri titizlikle yürütülmektedir. Kurumlarımızın iletişim süreçlerinde şeffaflık, doğruluk ve zamanında bilgilendirme esas alınmakta; kamuoyunun doğru bilgiye erişimi sağlanmaktadır.
Öte yandan, bu tür olaylar dezenformasyona son derece açık bir zemin oluşturmaktadır. Resmî kurum ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar dışında dolaşıma giren doğrulanmamış bilgi ve içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tüm vatandaşlarımızın yalnızca resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.
Toplum huzurunun korunması, çocuklarımızın güvenliği ve kamu düzeninin sürdürülebilirliği için tüm kurumlarımız eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Medya kuruluşlarımızın da bu süreçte sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket ederek toplumsal dayanışmaya katkı sunacaklarına inanıyoruz.
Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.
Olayı gerçekleştiren saldırganının 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Merslinli olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Olayın tüm boyutları ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle incelenmekte olup, sürece dair gerekli tüm adımlar atılmaktadır" açıklamasında bulundu.
Güvenlik, sağlık ve eğitim birimlerimiz sahada aktif şekilde görev yapmakta olduğunu ve sürecin her aşamasının eş güdüm içerisinde yönetildiği belirten Duran, "Bu tür olaylar karşısında toplumumuzun sağduyu ile hareket etmesi, paniğe kapılmaması büyük önem arz etmektedir" dedi.
Basına "özenli dil" uyarısı yapan Duran şu ifadeleri kullandı:
Olayın doğrudan çocuklarımızı ve ailelerimizi ilgilendiren bir boyutu bulunması nedeniyle, başta geleneksel ve dijital medya mecralarında olmak üzere, kullanılan dil ve söylemlerde azami özen gösterilmelidir. Travmatik etkileri artırabilecek, korku ve kaygıyı derinleştirebilecek ifadelerden kaçınılması; çocuklarımızın psikolojik güvenliğinin korunması açısından kritik bir sorumluluktur.
Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen elim saldırıya ilişkin şiddet eylemlerinin özendirilmesi, faillerin yüceltilmesi ve bu tür olayların normalleştirilmesine yönelik görüntüleri paylaşan ve yayan sosyal medya hesapları hakkında inceleme başlatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Ayser Çalık Ortaokulu'na yapılan saldırı sonrası yazılı açıklama yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada 4 müfettişin görevlendirildiği bildirildi.
Şu ifadelere yer verildi:
15 Nisan 2026 15:25 Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen menfur saldırı, maarif camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden sarsarak yasa boğmuştur. Edinilen ilk bilgilere göre, adı geçen okulumuzun bir öğrencisi tarafından okul içinde silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm müdahaleler, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve beraberindeki yetkililer, olayı haber alır almaz bölgeye hareket etmişlerdir. Ayrıca dört Bakanlık başmüfettişi, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilerek Kahramanmaraş ilimize yönlendirilmiştir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor, yaşamlarını yitiren öğretmen ve öğrencilerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Menfur olaya ilişkin detaylı açıklama, ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Başımız sağ olsun...
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı verildiğini duyurdu.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/3569 sayılı kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş’ta meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir" denildi.
Açıklamada, "6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır" ifadelerine yer verildi.
AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen elim hadiseyi ilk andan itibaren büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini belirten Acar şu ifadeleri kullandı:
"Süreci yerinde koordine etmek, yaralı vatandaşlarımızın tedavi süreçlerini yakından izlemek ve ailelerimizin, milletimizin yanında olmak üzere İçişleri Bakanımız, Millî Eğitim Bakanımız ve Sağlık Bakanımız bölgeye hareket etmiştir. Adli sürecin süratle ve titizlikle yürütülmesi amacıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.
DEZENFORMASYONA DİKKAT!
Ayrıca, soruşturmanın selameti için yayın yasağı kararı alınmış olup, kıymetli basın mensuplarımızın ve sosyal medya kullanıcılarımızın; ailelerimizin acısını ve toplumsal hassasiyeti de gözeterek etik değerlerle bağdaşmayan görüntüleri paylaşmamaları, teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemeleri ve dezenformasyondan kaçınmaları büyük önem taşımaktadır.
Hayatını kaybeden 4 canımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
Kahramanmaraş'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na yapılan saldırı sırasında okul bahçesinde büyük bir panik yaşandığı ve öğrencilerin kaçıştığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.
Ortaya çıkan görüntülerde öğrencilerin camlardan inerek okuldan kaçmaya çalıştıkları görülüyor.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıya ilişkin 4 mülkiye başmüfettişi ve 4 polis başmüfettişi görevlendirdi.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin Bakan Çiftçi tarafından olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişinin görevlendirildiği ifade edildi.
Çiftçi'nin olay yerine ivedilikle hareket ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde görevlendirilen cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı kararı alınmıştır. Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."
Babası eski bir emniyet mensubu olan silahlı saldırganın okulda yaşamına son verdiği belirtildi.
"SALDIRGAN DA VEFAT ETTİ"
Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Ünlüer, saldırganın ne durumda olduğu yönündeki bir soruya "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." yanıtını verdi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Vali Ünlüer, saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi olduğunu ve iki sınıfa girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini kaydetti.
Ünlüer şu ifadeleri kullandı:
"8. sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla hedef gözetmeksizin öğrencilerin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle ölüm ve yaralanmalara neden olmuş. Maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan biri öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralımız var. Bunlardan 4'ü ameliyatta şu an, ağır yaralı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yaralı kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Başka bir okulda herhangi bir olumsuzluk yok. Sosyal medyada bu yönde haberler dolaşıyor. Ama doğru değil."
Adalet Bakanı Akın Gürlek "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu okula yapılan saldırı sonrası Kahramanmaraş'a gidiyor.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda silahlı saldırı olduğunu can kaybı ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.
Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Can kaybı ve yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." diye konuştu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayşer Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu.
İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.