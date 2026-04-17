5 ÖĞRENCİ YOĞUN BAKIMDA

CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırı sonucu 8'i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saat 13.30 civarında yaşanan bu olay nedeniyle son derece üzgün olduklarını belirten Çiftçi, okulun, sabahçı ve öğlenci şeklinde ikili eğitim verdiğini aktardı.

Bakan Çiftçi, "Sabahçı öğrencilerin tam dağılma vaktinde, kendisi de öğleden sonra okula devam eden 8. sınıf, 14 yaşında bir öğrencimiz, evden getirdiği silahlarla okulumuzun iki sınıfına girerek rastgele ateş etmek suretiyle okulda büyük bir katliam yapıyor.

Bu hadisenin neticesinde 9 vefatımız var. Bunlardan 8'i öğrenci, biri öğretmenimiz. Onun dışında 13 yaralımız var. Yaralılarımızın 6'sı yoğun bakımda, 3'ünün durumu da kritik." diye konuştu.

Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden öğrencilere ve öğretmene Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Çiftçi, şöyle devam etti:

"Aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şu anda hastanelerde tedavileri devam eden bütün yaralılarımıza da Cenabıhak'tan acil şifalar diliyorum. Olayın haberini almamızla beraber Sayın Milli Eğitim Bakanı'mızla, Sağlık Bakanı'mızla, Adalet Bakanı'mızla hemen olay yerine intikal ettik. Aile Bakanı'mız da yolda şu anda, o da gelecek. Sayın milletvekillerimiz burada. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı da sürecin, olayın başından itibaren anbean bilgilendirdik.

Bir daha ifade etmek istiyorum, olay sadece bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise, bir terör hadisesi değil. Dün Şanlıurfa'da bugün de Kahramanmaraş'ta böyle bir hadisenin yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

"KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİYORUZ"

Şanlıurfa'daki olaydan dolayı hafta sonuna kadar ildeki eğitim-öğretime ara verildiğini hatırlatan Çiftçi, "Bugün de Kahramanmaraş'ta, bu olaydan dolayı yarın ve bir gün eğitime 2 gün ara veriyoruz. Tekrar bütün milletimize ve vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Bakanlıkların üzerlerine düşen görevi yerine getirdiğini, kendi görev alanıyla ilgili gerekli müdahaleleri yaptığını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak olayla ilgili 4 mülkiye başmüfettişi, 4 de polis başmüfettişi görevlendirdik. Adalet Bakanlığımız 3 cumhuriyet başsavcıvekili, 4 cumhuriyet savcısı görevlendirdi olayı tüm boyutlarıyla soruşturmak üzere. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu olayla ilgili gerekli başmüfettiş görevlendirmelerini yaptılar. Böylece olayları tüm boyutlarıyla incelemiş olacağız."

Çiftçi, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret edeceklerini belirtti.