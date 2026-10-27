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İstanbul Boğazı'nda sağanak sonrası çamur! Denizin rengi değişti

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Tuzla ve Pendik başta olmak üzere birçok noktada su baskınları yaşanırken trafik durma noktasına geldi. Yağışların ardından derelerden İstanbul Boğazı'na taşınan çamur, denizin rengini değiştirdi. İki farklı renge bürünen Boğaz, havadan görüntülendi.

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İstanbul Boğazı'nda sağanak sonrası çamur! Denizin rengi değişti

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından derelerden Boğaz'a taşınan çamur, denizin rengini değiştirirken ortaya çıkan iki renkli manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da Boğaz'ı çamur kapladı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde etkisini gösterdi.

İstanbul'da Boğaz'ı çamur kapladı - 2

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken özellikle Tuzla ve Pendik'te su baskınları meydana geldi. Yağışlar trafikte de aksamalara neden oldu.

İstanbul'da Boğaz'ı çamur kapladı - 3

BOĞAZ'I ÇAMUR KAPLADI

Sağanak yağışın etkileri İstanbul Boğazı'nda da görüldü. Yağışların ardından oluşan çamur, dereler aracılığıyla Boğaz'a taşındı. Denizin bazı bölümleri çamur nedeniyle renk değiştirirken İstanbul Boğazı iki farklı renge büründü.

İstanbul'da Boğaz'ı çamur kapladı - 4

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Boğaz'da oluşan renk farklılığı, Beykoz'dan havadan görüntülendi. Çamurlu suyun denize karışmasıyla ortaya çıkan iki renkli görüntü dikkat çekti.

(Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

İstanbul'da Boğaz'ı çamur kapladı - 5
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