İstanbul Boğazı'nda sağanak sonrası çamur! Denizin rengi değişti

İstanbul 'da etkili olan sağanak yağışın ardından derelerden Boğaz'a taşınan çamur, denizin rengini değiştirirken ortaya çıkan iki renkli manzara havadan görüntülendi.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken özellikle Tuzla ve Pendik'te su baskınları meydana geldi. Yağışlar trafikte de aksamalara neden oldu.