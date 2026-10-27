Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, hasarlı araçları yeniden kazaya karışmış gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandıran suç örgütünün yöntemleri deşifre edildi. 2022 yılında başlatılan ve yaklaşık 4 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şebekenin 17 sigorta şirketinden yaklaşık 15 milyon lira haksız tazminat aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Adana merkezli 7 ilde düzenlenen sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı. (Fotoğraf: DHA) 7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adana merkezli Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da 20 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 87 şüpheli gözaltına alındı. Bir zanlının ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Şüpheliler arasında sigorta acentesi sahipleri ve çalışanları, eksperler ile kaportacıların da bulunduğu öğrenildi. KAZALAR İÇİN KİRALIK ŞOFÖR KULLANMIŞLAR Polisin teknik ve fiziki takibinde, suç örgütünün sigorta şirketlerinden tazminat alabilmek için trafik kazalarını önceden planladığı ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin para karşılığında anlaştıkları kiralık şoförleri araçların başına geçirerek önceden belirlenen noktalarda kazalar gerçekleştirdiği tespit edildi.