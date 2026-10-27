Aynı otomobili 5 kişiye satıp 7 kez kazaya soktular! Sigorta dolandırıcılığında kiralık şoför oyunu ortaya çıktı: 58 tutuklama
Adana merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonla, kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden yaklaşık 15 milyon lira haksız tazminat alan suç örgütü çökertildi. 76 trafik kazasını kurguladığı belirlenen şebekenin, kiralık şoförler kullandığı ve güvenlik kameralarının bulunmadığı noktaları seçtiği ortaya çıktı. Aynı otomobili 7 farklı kazada kullanan şüphelilerden 58'i tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, hasarlı araçları yeniden kazaya karışmış gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandıran suç örgütünün yöntemleri deşifre edildi. 2022 yılında başlatılan ve yaklaşık 4 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şebekenin 17 sigorta şirketinden yaklaşık 15 milyon lira haksız tazminat aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı.
7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Adana merkezli Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da 20 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 87 şüpheli gözaltına alındı. Bir zanlının ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.
Şüpheliler arasında sigorta acentesi sahipleri ve çalışanları, eksperler ile kaportacıların da bulunduğu öğrenildi.
KAZALAR İÇİN KİRALIK ŞOFÖR KULLANMIŞLAR
Polisin teknik ve fiziki takibinde, suç örgütünün sigorta şirketlerinden tazminat alabilmek için trafik kazalarını önceden planladığı ortaya çıktı.
Şebeke üyelerinin para karşılığında anlaştıkları kiralık şoförleri araçların başına geçirerek önceden belirlenen noktalarda kazalar gerçekleştirdiği tespit edildi.
Araçları az hasar alacak şekilde çarpıştıran şüphelilerin, daha sonra kaportacılar ve birlikte hareket ettikleri eksperler aracılığıyla araçları onarılmış gibi gösterdikleri belirlendi.
Gerçeğe aykırı kaza tutanaklarıyla sigorta şirketlerinden alınan tazminatların örgüt üyeleri arasında paylaştırıldığı, işlemlerde rol alan eksperlere de komisyon ödendiği saptandı.
KAMERALARIN OLMADIĞI NOKTALARI SEÇMİŞLER
Soruşturma kapsamında suç örgütünün kazaları gerçekleştireceği yerleri de önceden belirlediği ortaya çıktı.
Şüphelilerin, ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının bulunmadığı alanları tespit ederek kurgu kazaları bu noktalarda gerçekleştirdikleri belirlendi.
Böylece kazaların görüntülenmesini engellemeye çalışan şebekenin, hazırladığı tutanaklarla sigorta şirketlerinden haksız tazminat aldığı tespit edildi.
AYNI OTOMOBİLLE 7 FARKLI KAZA KURGULAMIŞLAR
Şebekenin kullandığı yöntemlerden biri de aynı aracı farklı kişilere devrederek tekrar tekrar sigortalatmak oldu.
Yapılan incelemelerde, kurgu kazalarda kullanılan otomobillerden birinin son bir yılda 5 ayrı kişiye satıldığı ve 7 farklı trafik kazasına karıştığı belirlendi.
Şüphelilerden 2'sinin söz konusu aracın ikinci kez devrini aldığı da saptandı.
Her devir işleminin ardından farklı sigorta şirketlerinden zorunlu trafik sigortası yaptıran şüphelilerin, aynı araç üzerinden birden fazla kez tazminat almaya çalıştıkları ortaya çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında toplam 98 farklı aracın kurgu kazalarda kullanıldığı belirlendi.
58 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden 28'i adli kontrol şartıyla, 1'i ise adli kontrol uygulanmadan serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında 29 şüpheli serbest kalırken tutuklu sayısı 58 oldu.
BAKAN GÜRLEK: HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN YAPILANMALARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek de 20 Ekim'de NSosyal hesabından yaptığı açıklamada soruşturmaya ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı.
"Ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz" başlığıyla açıklama yapan Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 2022-2026 yılları arasında 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden suç yapılanmasının tespit edildiğini bildirmişti.
Gürlek, incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını belirterek şüphelilerin hasarlı araçları yeni kazalara karışmış gibi gösterdiklerini, aynı araçları farklı sürücülerle yeniden kullandıklarını ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediklerini açıklamıştı.