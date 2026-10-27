İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına uyarılarının ardından deniz ulaşımında iptaller yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı olumsuz hava koşulları uyarısı sonrası İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi.

27 Ekim Salı günü deniz yoluyla seyahat edecek vatandaşlar, hangi seferlerin yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. İDO'nun 4, BUDO'nun 5 seferi iptal edilirken, Şehir Hatları'nda da bazı güzergahlar için iptal kararı alındı.