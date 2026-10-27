İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda iptal olan seferler
İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. 27 Ekim 2026 Salı günü İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi. İDO'da 4, BUDO'da 5 seferin yapılamayacağı duyurulurken, Şehir Hatları'nın da Adalar başta olmak üzere bazı güzergahlarda seferlerini durdurduğu bildirildi. Peki, bugün hangi vapur seferleri iptal edildi? İşte saat saat iptal edilen seferlerin listesi...
İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına uyarılarının ardından deniz ulaşımında iptaller yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı olumsuz hava koşulları uyarısı sonrası İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi.
27 Ekim Salı günü deniz yoluyla seyahat edecek vatandaşlar, hangi seferlerin yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. İDO'nun 4, BUDO'nun 5 seferi iptal edilirken, Şehir Hatları'nda da bazı güzergahlar için iptal kararı alındı.
İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? ŞEHİR HATLARI'NDAN AÇIKLAMA
İstanbul'da 27 Ekim 2026 Salı günü olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) 27 Ekim'de gerçekleştirmeyi planladığı 4 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO ile yolculuk yapacak vatandaşların hareket saatinden önce güncel duyuruları kontrol etmeleri gerekiyor.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) da Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Ekim Salı günü yapılması planlanan 5 seferin iptal edildiğini bildirdi.
İptal kararları özellikle İstanbul, Bursa ve Armutlu arasında deniz yoluyla ulaşım sağlayacak yolcuları ilgilendiriyor.
MARMARA'DA FIRTINA ALARMI! DENİZ ULAŞIMI ETKİLENDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Rüzgarın hızının saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşabileceği tahmin edilirken, Marmara Denizi'nde dalga yüksekliğinin yer yer 3,5 metreye çıkması bekleniyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında yeni iptaller yaşanabileceği belirtiliyor.
İDO, BUDO VE ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
27 Ekim 2026 tarihinde İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde deniz yoluyla seyahat edecek vatandaşlar, iptal edilen seferleri işletmelerin resmi internet sitelerinden takip edebilir.
- İDO: https://www.ido.com.tr
- BUDO: https://budo.burulas.com.tr
- Şehir Hatları: https://www.sehirhatlari.istanbul