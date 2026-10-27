Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon: Şeniz Doğan ve eşi gözaltında
Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Yeni Partili Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Polisin, belediye binası ve Başkan Doğan'ın evindeki aramaları sürüyor.
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Denizli'de daha önce yolsuzluk baskınlarına uğrayan ve polis ekiplerinin arama gerçekleştirdiği Merkezefendi Belediyesi'nde yeniden hareketlilik yaşandı.
Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyonda Yeni Partili Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile eşi Mehmet Ali Doğan dahil olmak üzere şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyet güçlerinin belediye hizmet binası ile şüphelilerin ikametgahlarında başlattığı arama ve delil toplama çalışmaları devam ediyor.
Operasyonda Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın yanı sıra Başkan yardımcıları F.A, Y.O., 13 işadamı ve belediye personellerinin de aralarında bulunduğu toplam 27 kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel