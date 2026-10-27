UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon: Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Yeni Partili Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Polisin, belediye binası ve Başkan Doğan'ın evindeki aramaları sürüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon: Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

Denizli'de daha önce yolsuzluk baskınlarına uğrayan ve polis ekiplerinin arama gerçekleştirdiği Merkezefendi Belediyesi'nde yeniden hareketlilik yaşandı.

Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyonda Yeni Partili Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile eşi Mehmet Ali Doğan dahil olmak üzere şüpheliler gözaltına alındı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz DoğanMerkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan

Emniyet güçlerinin belediye hizmet binası ile şüphelilerin ikametgahlarında başlattığı arama ve delil toplama çalışmaları devam ediyor.

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon: Şeniz Doğan ve eşi gözaltında-3

Operasyonda Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın yanı sıra Başkan yardımcıları F.A, Y.O., 13 işadamı ve belediye personellerinin de aralarında bulunduğu toplam 27 kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

Merkezefendi Belediyesinde yolsuzluk operasyonu: Başkan yardımcısı dahil 12 tutuklama!Merkezefendi Belediyesinde yolsuzluk operasyonu: Başkan yardımcısı dahil 12 tutuklama!
Merkezefendi Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu: Başkan yardımcısı dahil 12 tutuklama!
CHPli Merkezefendi Belediyesi’ne rüşvet baskını: 13 şüpheli gözaltına alındıCHPli Merkezefendi Belediyesi’ne rüşvet baskını: 13 şüpheli gözaltına alındı
CHP'li Merkezefendi Belediyesi’ne rüşvet baskını: 13 şüpheli gözaltına alındı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreç hızlanacak, yeni adımlar atılacak
SONRAKİ HABER

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler