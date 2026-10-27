Denizli'de daha önce yolsuzluk baskınlarına uğrayan ve polis ekiplerinin arama gerçekleştirdiği Merkezefendi Belediyesi'nde yeniden hareketlilik yaşandı.

Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyonda Yeni Partili Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile eşi Mehmet Ali Doğan dahil olmak üzere şüpheliler gözaltına alındı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan