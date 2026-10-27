Ankara merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 55 gözaltı kararı 23 şirkete kayyum... 21 milyarlık şüpheli işlem
Yasa dışı bahis faaliyetlerine yazılım ve çağrı merkezi desteği sağlayan suç şebekesine Ankara merkezli 18 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada MASAK incelemeleri sonucunda 21 milyar 319 milyon TL büyüklüğünde şüpheli para trafiği ortaya çıkarıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 79 şüpheliden 55'i gözaltına alındı. Suç gelirlerinin aklandığı belirlenen 23 şirketin yönetimi kayyuma devredilirken kaçak durumdaki 24 kişiyi arama faaliyetleri sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı, 23 şirkete kayyum atandı.
21,3 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM
Yasa dışı bahis şebekesinin ulaştığı işlem hacmini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ortaya koydu. İncelemeler sonucunda suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar üzerinden aktarıldığı belirlendi.
Raporda, şebekenin kontrolündeki hesaplarda toplam 21 milyar 319 milyon TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
KUMARA ÖZEL YAZILIM
Güvenlik güçlerinin yürüttüğü teknik takip çalışmaları sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerine özel yazılım geliştiren, aynı zamanda çağrı merkezi hizmeti sunan organize yapılanmalar deşifre edildi.
Tespit edilen 79 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 18 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
23 ŞİRKETE KAYYUM
Gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 79 şüpheliden 55'i gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin aklandığı belirlenen 23 şirketin yönetimi kayyuma devredildi.
Adreslerinde bulunamayan 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet birimlerinin çalışmaları devam ediyor.