Merkezefendi Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu: Başkan yardımcısı dahil 12 tutuklama!
Denizli Merkezefendi Belediyesi’ne düzenlenen 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da bulunduğu 12 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli'de yerel yönetimi sarsan büyük bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunması dikkat çekti.
ŞAFAK OPERASYONUYLA 13 GÖZALTI
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri harekete geçti.
15 Mayıs sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda, belediye çalışanları ve ilgili firma yetkililerinden oluşan toplam 13 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında belediye binasında ve şüphelilerin ikametlerinde arama yaparak çok sayıda dijital materyal ve resmi belgeye el koydu.
12 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da yer aldığı 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.