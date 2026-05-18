Merkezefendi Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu: Başkan yardımcısı dahil 12 tutuklama!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Denizli Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan dahil 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada KOM Şubesi ekipleri 15 Mayıs sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belediye binası ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve resmi belgelere el konuldu.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de yerel yönetimi sarsan büyük bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunması dikkat çekti.

Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.) ŞAFAK OPERASYONUYLA 13 GÖZALTI Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri harekete geçti. 15 Mayıs sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda, belediye çalışanları ve ilgili firma yetkililerinden oluşan toplam 13 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında belediye binasında ve şüphelilerin ikametlerinde arama yaparak çok sayıda dijital materyal ve resmi belgeye el koydu.