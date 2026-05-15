CHP'li Merkezefendi Belediyesi’ne rüşvet baskını: 13 şüpheli gözaltına alındı

CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. CHP’li Merkezefendi Belediyesi’nde ihale süreçlerinde rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

CHP'li belediyelerin yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük iddialarına bir yenisi daha eklendi. Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi.

İHALE DOSYASI MERCEK ALTINDA

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyedeki ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

13 şüpheli gözaltına alındı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

CHP'li Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcısı Emrah Karan.

Operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Simla Öğütcü
