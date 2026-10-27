Sürecin artık devlet ve millet politikası haline geldiğini vurgulayan Yayman, yaklaşık iki yıldır herhangi bir yol kazası yaşanmadığını belirtti. Önümüzdeki dönemde sürecin hızlanacağını ve yeni adımlar atılacağını söyleyen Yayman, sonuca yaklaşıldıkça provokasyonlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

"Bu meselede şimdiye kadar 2 trilyon 300 milyon dolar, PKK terörüyle mücadeleye harcanmıştır. Eğer bu para terörle mücadeleye harcanmamış olsaydı, Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir yaklaşık 30 bin dolar olacaktı. Türkiye'ye karşı PKK bir silah olarak kullanılmış ve maddi-manevi kayıplar verdirilmiştir.

Terörsüz Türkiye meselesinin ülkenin demokratikleşme, büyüme ve kalkınma meselesi olduğunu ifade eden Yayman, şöyle konuştu:

Akademisyenlerin, öğrencilerin, siyasetçilerin ve vatandaşların katıldığı konferans yoğun ilgi gördü. Yayman, programa siyasetçi kimliğiyle değil, ömrü okumakla ve yazmakla geçen, milletin derdiyle dertlenen bir akademisyen olarak katıldığını söyledi.

Bugün mesele Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülmekle beraber geçmişe doğru gittiğimizde Başbakan rahmetli Bülent Ecevit, Başbakan Necmettin Erbakan, Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Turgut Özal zamanında da bu meselede şimdiye kadar pek çok arayışın olduğunu görüyoruz. Bu mesele yaklaşık 50 yıldır Türkiye'nin gündemindedir. Başbakanlar, cumhurbaşkanları, genelkurmay başkanları, milli savunma bakanları değişmiştir ama bu mesele kalmıştır. İşte şimdi şartlar uygundur. Çözüme en yakın noktadayız."

"SÜREÇ HIZLANACAK, YENİ ADIMLAR ATILACAK"

Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinin devlet ve millet politikası haline geldiğini belirterek önümüzdeki günlerde yeni adımlar atılacağını söyledi.

Sürecin yaklaşık iki yıldır yol kazası yaşanmadan ilerlediğini vurgulayan Yayman, sonuca yaklaşıldıkça provokasyonlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.