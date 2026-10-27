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Denizli Merkezefendi Belediyesi'ne imar usulsüzlüğü operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı

Denizli Merkezefendi Belediyesi'ne imar usulsüzlüğü operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı

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Denizli'de yürütülen imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen baskında 27 kişi gözaltına alınırken, sabah mesaiye gelen personel binaya alınmadı. Polis ekiplerinin Merkezefendi Belediyesi binasındaki arama ve inceleme çalışmaları sürerken, aynı soruşturma kapsamında 16 Ekim tarihinde de binada arama yapılmıştı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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