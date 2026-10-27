Sarıgül ailesine yönelik yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında adliyeye sevk edilen 15 şüpheli hakkındaki kararlar açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyet, savcılık ve mahkeme işlemleri tamamlandı. Mahkeme, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile iş insanları Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerden 11'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

SOFU ALTINBAŞ DAHİL 3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ve mahkeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Sofu Altınbaş hakkında tutuklama kararı verildi.

Üç şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.