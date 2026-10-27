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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada tutuklama kararı! Sofu Altınbaş dahil 3 isim cezaevinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile Ramazan Argün ve İbrahim Avcı tutuklandı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken, 1 kişi serbest bırakıldı.

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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada tutuklama kararı! Sofu Altınbaş dahil 3 isim cezaevinde

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında adliyeye sevk edilen 15 şüpheli hakkındaki kararlar açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyet, savcılık ve mahkeme işlemleri tamamlandı. Mahkeme, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile iş insanları Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerden 11'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

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SOFU ALTINBAŞ DAHİL 3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ve mahkeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Sofu Altınbaş hakkında tutuklama kararı verildi.

Üç şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada tutuklama kararı! Sofu Altınbaş dahil 3 isim cezaevinde-2

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Şüpheli
Karar
Eyüp Birgün
Ev hapsi
Oktay Özkan
Ev hapsi
Erhan Naci İşözen
Ev hapsi
Mehmet Aygün
Ev hapsi
Temel Aygün
Ev hapsi

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada tutuklama kararı! Sofu Altınbaş dahil 3 isim cezaevinde-3

6 ŞÜPHELİYE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Mahkeme, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Şüpheli
Karar
Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu
Yurt dışına çıkış yasağı
Eyüp Ensar Saral
Yurt dışına çıkış yasağı
Hulki Şavkın
Yurt dışına çıkış yasağı
Turgut Alkan
Yurt dışına çıkış yasağı
Kenan Malkoç
Yurt dışına çıkış yasağı
Selami Cengiz
Yurt dışına çıkış yasağı

1 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan Korkutata ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Böylece son işlemler kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 5'i hakkında ev hapsi, 6'sı hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Bir şüpheli de serbest bırakıldı.

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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada tutuklama kararı! Sofu Altınbaş dahil 3 isim cezaevinde-5 Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada tutuklama kararı! Sofu Altınbaş dahil 3 isim cezaevinde-6 Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada tutuklama kararı! Sofu Altınbaş dahil 3 isim cezaevinde-7

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