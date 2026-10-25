Kahramanmaraş'ta 2010 yılında doğan bebeğini kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle boğan anne R.Ş. tutuklandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 Aralık 2010 tarihinde boş arazide bulunan bebeğin, yapılan otopsi incelemesinde ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dosya yeniden ele alındı.

Cani anne tutuklandı (Foto: DHA) 8 BİN 369 KİŞİLİK LİSTE İNCELENDİ Çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş genelindeki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda toplam 8 bin 369 kişilik liste incelendi. Bebeğin bulunduğu bölgede yürütülen saha çalışmaları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda anne R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı.