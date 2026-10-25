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Kız olduğu için ölüme terk edildi! Kahramanmaraş’ta 16 yıllık bebek cinayetinde cani anne itiraf etti

Kahramanmaraş’ta 2010 yılında boş arazide bulunan bebeğin ölümü 16 yıl sonra aydınlatıldı. Bebeğin annesi R.Ş., kız çocuğu olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeğini doğumdan hemen sonra araziye bıraktığını itiraf etti. R.Ş. tutuklanırken eşi İ.Ş. hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Kız olduğu için ölüme terk edildi! Kahramanmaraş’ta 16 yıllık bebek cinayetinde cani anne itiraf etti

Kahramanmaraş'ta 2010 yılında doğan bebeğini kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle boğan anne R.Ş. tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 Aralık 2010 tarihinde boş arazide bulunan bebeğin, yapılan otopsi incelemesinde ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dosya yeniden ele alındı.

Cani anne tutuklandı (Foto: DHA)Cani anne tutuklandı (Foto: DHA)

8 BİN 369 KİŞİLİK LİSTE İNCELENDİ

Çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş genelindeki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda toplam 8 bin 369 kişilik liste incelendi. Bebeğin bulunduğu bölgede yürütülen saha çalışmaları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda anne R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı.

8 bin 369 şüpheli incelendi (Foto: DHA) 8 bin 369 şüpheli incelendi (Foto: DHA)

ANNE R.Ş. İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde şüpheli anne R.Ş., doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle çocuğu doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklandı, eşi İ.Ş. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bakanlık açıklamada bulundu (Foto: DHA)Bakanlık açıklamada bulundu (Foto: DHA)

FAİLİ MEÇHUL DOSYA YENİDEN ELE ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili faili meçhul cinayet, polis ekiplerimizce yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Polis ekiplerimiz, faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele alıyor; yıllar önce işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kahraman polislerimizi, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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