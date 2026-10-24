Hizmetler aksıyor, projeler tamamlanamıyor! Abdullah Özdemir'den İBB ve CHP'ye sert eleştiri: "Siyasal zemini kirlettiler"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarından CHP'li belediyelerin mali durumuna kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İBB'deki soruşturmaların siyasal zemini kirlettiğini söyleyen Özdemir, Üsküdar Belediyesinin 7,5 milyar lira borcu bulunduğunu açıkladı. İstanbul'un trafik ve kentsel dönüşüm sorunlarına da değinen Özdemir, CHP'li belediyelerin hizmet performansını eleştirdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'daki yerel yönetimlerin mali tablolarını, CHP ve Yeni Parti'den AK Parti'ye katılımları, ulaşım yatırımlarını ve kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirdi.
Sabah'tan Kenan Kıran'a konuşan Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. CHP'nin soruşturmalar karşısındaki tutumunu eleştirdi. Özdemir, Üsküdar Belediyesinin borç yükünden İstanbul'daki metro projelerine kadar birçok konuda da dikkat çeken rakamlar paylaştı.
"İBB'DEKİ SORUŞTURMALAR SİYASAL ZEMİNİ KİRLETTİ"
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını değerlendiren Özdemir, belediyede yaşananların siyasi ortamı olumsuz etkilediğini belirtti.
Özdemir, soruşturmaların belediye içerisindeki yansımalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekten çok büyük bir kirlilik var. Kirlilikten kastım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının siyasal zemini son derece kirletmiş olması."
Belediye içerisindeki bazı kişilerin yaşananlardan haberdar olduğunu dile getiren Özdemir, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Benim kanaatim, yapının içerisindeki kişilerin yaşananları bildiği yönünde. Bütün bu gelişmelere rağmen sistemin içerisinde kalmayı tercih edenler var. Ancak gerçekten rahatsız olanlar başka bir yol arıyor."
Özdemir, vatandaşların gerçekleri öğrenmesi durumunda mevcut siyasi yapıya yönelik desteğin değişeceğini belirterek ideolojik söylemler üzerinden kamuoyunun yönlendirildiğini ifade etti.
CHP'YE SERT ELEŞTİRİ: "TEK BİR İSMİ İHRAÇ ETMEDİLER"
Fon soruşturmasına ilişkin de konuşan Özdemir, AK Parti'nin yanlışlar karşısındaki tutumunun net olduğunu belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin nereye uzanırsa uzansın gereğinin yapılacağı yönündeki mesajını hatırlatan Özdemir, fon vurgununun ortaya çıkmasının ardından 137 milletvekili ve MKYK üyesinin de katılımıyla İstanbul'un 961 mahallesinde 7 bin kişilik teşkilat kadrosunun sahaya çıktığını söyledi.
CHP'nin ise belediyelerine yönelik soruşturmalarda aynı yaklaşımı sergilemediğini belireten Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"CHP ise yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tek bir ismi ihraç etmemişti. Üstelik bu soruşturmaların merkezinde yer alan kişiyi Cumhurbaşkanı adayı gösterdiler."
Etkin pişmanlıktan yararlanan kişilere yönelik CHP'nin tutumunu da eleştiren Özdemir, Ertan Yıldız'ın belediye meclis üyesi olmasına rağmen partiden ihraç edilmediğini, kendi kararıyla ayrıldığını hatırlattı.
Özdemir, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden de CHP'ye tepki gösterdi. Yalım'ın gözaltına alınmasının ardından CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın kendisini savunduğunu belirten Özdemir, etkin pişmanlık sürecinin ardından ise aynı ismin hedef alındığını söyledi.
Bu yaklaşımı çelişkili bulduğunu belirten Özdemir, "Ben, etkin pişmanlıktan yararlanan isimlerin daha fazla konuşmasından endişe edildiğini düşünüyorum." dedi.
ÜSKÜDAR BELEDİYESİNİN BORCUNU AÇIKLADI: 7,5 MİLYAR LİRA
Özdemir'in açıklamalarındaki önemli başlıklardan biri de Üsküdar Belediyesinin mali durumu oldu.
AK Parti'nin belediye yönetimini devrettiği dönemde nakit, ayni ve nakdî varlıkların toplamının 3 milyar liranın üzerinde olduğunu belirten Özdemir, mevcut yönetim döneminde belediyenin ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya kaldığını söyledi.
Özdemir, "Şu anda kasada para kalmadığını görüyoruz. Belediyenin 7,5 milyar lira borcu var. Bunun 5,5 milyar lirası yalnızca SGK borcu." ifadelerini kullandı.
AK Parti döneminde SGK borçlarının neredeyse sıfırlandığını ve ödemelerin düzenli yapıldığını belirten Özdemir, yönetim değişikliğinin ardından haziran ve temmuz aylarından itibaren ödemelerin aksadığını, faizlerle birlikte borcun büyüdüğünü anlattı.
Özdemir, geçmişte kredi kullanmayan Üsküdar Belediyesinin bugün bankalara da borçlu hâle geldiğini ifade ederek belediyenin mali tablosunu eleştirdi.
"İSTANBUL'UN BİRİNCİ SORUNU TRAFİK"
İstanbul'da vatandaşların en fazla çözüm beklediği sorunlara ilişkin araştırma sonuçlarını da paylaşan Özdemir, ilk sırada ulaşım ve trafiğin bulunduğunu söyledi.
Özdemir, İstanbulluların yüzde 55'e varan oranda ulaşım ve trafik sorununu dile getirdiğini, kentsel dönüşüm ve deprem konusundaki beklentilerin ise yüzde 20'ye yaklaştığını belirtti.
AK Partili belediyelerin kentsel dönüşümde öncü olduğunu söyleyen Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanlığı döneminde kurdukları belediye şirketinin bir yıl içerisinde 1.500 konut üretebilecek kapasiteye ulaştığını anlattı.
CHP'li belediyelerin kentsel dönüşümde yeterli performansı gösteremediğini ifade eden Özdemir, özellikle İstanbul'un deprem hazırlıklarının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.
"YEDİ YILDA 85,2 KİLOMETRE METROYU TAMAMLADIK"
İstanbul'daki raylı sistem yatırımlarını da değerlendiren Özdemir, 2004 yılında kentteki toplam raylı sistem uzunluğunun 44 kilometre olduğunu hatırlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2019'dan bu yana İstanbul'da 85,2 kilometre metro hattını tamamlayarak hizmete sunduğunu belirten Özdemir, bu rakamın 2004 yılına kadar yapılan toplam raylı sistem uzunluğunun yaklaşık iki katı olduğunu söyledi.
İBB yönetimindeki metro projelerini eleştiren Özdemir, 2017'de yapımına başlanan Kirazlı-Halkalı metrosunun hâlâ tamamlanamadığını, Mahmutbey-Esenyurt hattında beklenen ilerlemenin sağlanamadığını ve Ataşehir metrosunun da hizmete açılamadığını ifade etti.
Kadir Topbaş dönemindeki ulaşım yatırımlarını hatırlatan Özdemir, mevcut İBB yönetiminin yeni köprülü kavşak, tünel ve metro projeleri konusunda yetersiz kaldığını ifade etti.
AK PARTİ'YE KATILIMLARIN ARKASINDA HİZMET BEKLENTİSİ VAR
CHP ve Yeni Parti'den belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin AK Parti'ye katılmasını değerlendiren Özdemir, bu tercihlerde yerel yönetimlerde karşılaşılan sorunların ve hizmet beklentilerinin etkili olduğunu söyledi.
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in yaşadığı süreci örnek gösteren Özdemir, Gürzel'in kendi siyasi yapısı içerisinde baskılarla ve sorunlarla karşılaştığını ifade etti.
Gürzel'in Başkan Erdoğan'a mektup yazarak Beykoz'un çözüm bekleyen sorunlarını aktardığını belirten Özdemir, Başkan Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara destek verilmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.
Özdemir, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılmasının ardından ilçede partinin oy oranının yükseldiğini ifade etti.
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz'in göreve başlamasının ardından da AK Parti'nin oylarında artış yaşandığını belirtti.
TUZLA'DA 50 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNU
Tuzla'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Özdemir, yaklaşık 50 bin vatandaşı ilgilendiren planlama sorununda AK Parti'nin çözüm için destek verdiğini anlattı.
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün İBB ile yaşadığı sıkıntıları kendilerine aktardığını belirten Özdemir, AK Parti Tuzla Belediye Meclis Grubunun ilgili plan notlarına destek verdiğini ve düzenlemenin ilçe belediye meclisinden oy birliğiyle geçtiğini söyledi.
Ancak İBB aşamasında beklenen ilerlemenin sağlanamadığını ifade eden Özdemir, vatandaşların yararına olan düzenlemelerde siyasi farklılıkların engel oluşturmaması gerektiğini vurguladı.
BAYRAMPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM YEDİ YILDIR TAMAMLANAMADI
Bayrampaşa'nın İsmetpaşa Mahallesi'nde, eski Sağmalcılar Cezaevi'nin bulunduğu alandaki kentsel dönüşüm projesine ilişkin de konuşan Özdemir, AK Parti döneminde vatandaşların geçici konutlara taşındığını ve yeni dairelerin tamamlandığını hatırlattı.
Planlamaya göre vatandaşların yeni konutlarına yerleşmesinin ardından boşalan alanda dönüşümün devam etmesi gerektiğini belirten Özdemir, projenin yedi yıldır tamamlanamadığını söyledi.
Esenler'de 60 bin konut üretildiğini ifade eden Özdemir, AK Partili belediyelerin kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
ADALAR'DA 13 HİZMET ARACINDAN 12'Sİ ARIZALIYDI
Adalar Belediyesindeki hizmet sorunlarına da değinen Özdemir, belediyeye ait 13 hizmet aracından 12'sinin arızalı olduğu için garajda beklediğini açıkladı.
Araçların bakım ve onarımlarının yapılmadığını belirten Özdemir, çevre belediyelerden araç desteği sağladıklarını söyledi.
Adalar'da belediye hizmetlerinin aksamaması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Özdemir, siyasi tercihine bakılmaksızın bütün vatandaşların hizmetlerden eşit şekilde yararlanması gerektiğini vurguladı.
"ZİYA BAŞKANIMIZIN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i de anan Özdemir, Gültekin'in 22 yıl boyunca AK Parti teşkilatında Üsküdar'a hizmet ettiğini söyledi.
Belediye Meclisinde gerçekleştirilen seçim sonucunda Cumhur İttifakı adayı Muhammed Emin Sarıoğlu'nun Belediye Başkan Vekili seçildiğini hatırlatan Özdemir, yeni dönemde hizmetlerin sürdürüleceğini belirtti.
Özdemir, "Bu görev değişimi hepimiz için büyük bir sorumluluk taşıyor. Ziya Başkanımızın yıllarca verdiği mücadele, Üsküdar için kurduğu hayaller ve hizmet anlayışı bizlere kıymetli bir emanet bıraktı." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ SEL FELAKETİNİN ARDINDAN 39 İLÇEDE SAHAYA ÇIKTI
İstanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin de açıklamalarda bulunan Özdemir, yağışların başladığı ilk andan itibaren AK Parti teşkilatlarının 39 ilçede vatandaşlarla irtibat kurduğunu söyledi.
Alibeyköy ve Şile'de selden etkilenen bölgeleri ziyaret ettiğini belirten Özdemir, Alibeyköy Deresi çevresinde evleri zarar gören vatandaşlarla görüştüğünü, Şile'nin Ağva ve Kumbaba bölgelerinde ise incelemelerde bulunduğunu anlattı.
Başkan Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini belirten Özdemir, Şile'de hasar tespitlerinin ardından ödemelerin hızlandırılması yönünde talimat verildiğini ifade etti.
İstanbul'un altyapı sorunlarının ve dere yatakları çevresindeki yapılaşmanın bütüncül şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayan Özdemir, Şile'de İSKİ tarafından yapılması beklenen altyapı yatırımlarının takipçisi olacaklarını söyledi.
"İSTANBUL'U DİNLİYORUZ" PROGRAMI 39 İLÇEYE YAYILACAK
AK Parti İstanbul İl Başkanlığının vatandaşlarla doğrudan temas kurmak amacıyla başlattığı "İstanbul'u Dinliyoruz" programına da değinen Özdemir, ilk toplantıların Sultanbeyli, Bayrampaşa ve Arnavutköy'de gerçekleştirildiğini belirtti.
Programın İstanbul'un 39 ilçesinde düzenleneceğini söyleyen Özdemir, toplantılarda vatandaşların yanı sıra kanaat önderleri, kadın ve gençlik dernekleri ile okul aile birliklerinin temsilcilerinin de görüşlerini aktardığını ifade etti.
AK Parti teşkilatlarının hükümet yatırımlarını takip etmek, İBB'de yapıcı muhalefet yürütmek ve ilçe belediyelerindeki hizmet sorunlarına çözüm üretmek olmak üzere üç temel sorumluluğu bulunduğunu belirten Özdemir, İstanbul'un sorunlarını sahada takip etmeye devam edeceklerini söyledi.