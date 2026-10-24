Özdemir, geçmişte kredi kullanmayan Üsküdar Belediyesinin bugün bankalara da borçlu hâle geldiğini ifade ederek belediyenin mali tablosunu eleştirdi.

AK Parti döneminde SGK borçlarının neredeyse sıfırlandığını ve ödemelerin düzenli yapıldığını belirten Özdemir, yönetim değişikliğinin ardından haziran ve temmuz aylarından itibaren ödemelerin aksadığını, faizlerle birlikte borcun büyüdüğünü anlattı.

Özdemir, "Şu anda kasada para kalmadığını görüyoruz. Belediyenin 7,5 milyar lira borcu var. Bunun 5,5 milyar lirası yalnızca SGK borcu." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin belediye yönetimini devrettiği dönemde nakit, ayni ve nakdî varlıkların toplamının 3 milyar liranın üzerinde olduğunu belirten Özdemir, mevcut yönetim döneminde belediyenin ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Özdemir'in açıklamalarındaki önemli başlıklardan biri de Üsküdar Belediyesinin mali durumu oldu.

AK Partili belediyelerin kentsel dönüşümde öncü olduğunu söyleyen Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanlığı döneminde kurdukları belediye şirketinin bir yıl içerisinde 1.500 konut üretebilecek kapasiteye ulaştığını anlattı.

Özdemir, İstanbulluların yüzde 55'e varan oranda ulaşım ve trafik sorununu dile getirdiğini, kentsel dönüşüm ve deprem konusundaki beklentilerin ise yüzde 20'ye yaklaştığını belirtti.

İstanbul'da vatandaşların en fazla çözüm beklediği sorunlara ilişkin araştırma sonuçlarını da paylaşan Özdemir, ilk sırada ulaşım ve trafiğin bulunduğunu söyledi.

"YEDİ YILDA 85,2 KİLOMETRE METROYU TAMAMLADIK"

İstanbul'daki raylı sistem yatırımlarını da değerlendiren Özdemir, 2004 yılında kentteki toplam raylı sistem uzunluğunun 44 kilometre olduğunu hatırlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2019'dan bu yana İstanbul'da 85,2 kilometre metro hattını tamamlayarak hizmete sunduğunu belirten Özdemir, bu rakamın 2004 yılına kadar yapılan toplam raylı sistem uzunluğunun yaklaşık iki katı olduğunu söyledi.

İBB yönetimindeki metro projelerini eleştiren Özdemir, 2017'de yapımına başlanan Kirazlı-Halkalı metrosunun hâlâ tamamlanamadığını, Mahmutbey-Esenyurt hattında beklenen ilerlemenin sağlanamadığını ve Ataşehir metrosunun da hizmete açılamadığını ifade etti.

Kadir Topbaş dönemindeki ulaşım yatırımlarını hatırlatan Özdemir, mevcut İBB yönetiminin yeni köprülü kavşak, tünel ve metro projeleri konusunda yetersiz kaldığını ifade etti.