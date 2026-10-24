İstanbul'un Bağcılar ilçesinde hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.