İstanbul Bağcılar'da zincirleme kaza! Hafriyat kamyonu ve TIR çarpıştı: Yaralılar var, 3 şerit trafiğe kapatıldı
İstanbul Bağcılar'da hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralıların bulunduğu kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
3 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle yolun 3 şeridi araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaralılara müdahalesi devam ediyor.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
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