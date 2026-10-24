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İstanbul Bağcılar'da zincirleme kaza! Hafriyat kamyonu ve TIR çarpıştı: Yaralılar var, 3 şerit trafiğe kapatıldı

İstanbul Bağcılar'da hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralıların bulunduğu kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.

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İstanbul Bağcılar'da zincirleme kaza! Hafriyat kamyonu ve TIR çarpıştı: Yaralılar var, 3 şerit trafiğe kapatıldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bağcılar'da hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. (Fotoğraf: DHA)Bağcılar'da hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. (Fotoğraf: DHA)

3 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle yolun 3 şeridi araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaralılara müdahalesi devam ediyor.

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İstanbul Bağcılar'da zincirleme kaza! Hafriyat kamyonu ve TIR çarpıştı: Yaralılar var, 3 şerit trafiğe kapatıldı-3

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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İstanbul Bağcılar'da zincirleme kaza! Hafriyat kamyonu ve TIR çarpıştı: Yaralılar var, 3 şerit trafiğe kapatıldı-5 İstanbul Bağcılar'da zincirleme kaza! Hafriyat kamyonu ve TIR çarpıştı: Yaralılar var, 3 şerit trafiğe kapatıldı-6 İstanbul Bağcılar'da zincirleme kaza! Hafriyat kamyonu ve TIR çarpıştı: Yaralılar var, 3 şerit trafiğe kapatıldı-7
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