İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, çeşitli suçlardan 6 yıl hapis cezası bulunan Ömer Güney'in Büyükçekmece'de olduğu tespit edildi.

Kırmızı bültenle aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı. (Fotoğraf: AA)

2014'TEN BU YANA ARANIYORDU

Kentte 2007-2017 yılları arasında iki çocuğa yönelik cinsel istismar, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma ve tutuklu veya hükümlünün firarı suçlarından hüküm giyen Güney hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı belirlendi. 20 Ağustos 2014'ten bu yana aranan Güney'in izini süren ekipler, hükümlünün bulunduğu adresi tespit etti.