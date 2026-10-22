Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı, çocuk istismarı suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan Ömer Güney İstanbul’da yakalandı
Çocuğun cinsel istismarı, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma ve firar suçlarından 6 yıl hapis cezası bulunan Ömer Güney, Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, çeşitli suçlardan 6 yıl hapis cezası bulunan Ömer Güney'in Büyükçekmece'de olduğu tespit edildi.
2014'TEN BU YANA ARANIYORDU
Kentte 2007-2017 yılları arasında iki çocuğa yönelik cinsel istismar, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma ve tutuklu veya hükümlünün firarı suçlarından hüküm giyen Güney hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı belirlendi. 20 Ağustos 2014'ten bu yana aranan Güney'in izini süren ekipler, hükümlünün bulunduğu adresi tespit etti.
BÜYÜKÇEKMECE'DE OPERASYON DÜZENLENDİ
Ömer Güney, 21 Ekim'de Büyükçekmece'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adliyeye sevk edildi. Güney, infaz işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.