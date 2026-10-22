123. dönem özel güvenlik sınavı giriş yerleri açıklandı: ÖGG sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?
Özel güvenlik sınavına katılacak adayların merakla beklediği sınav giriş yerleri ve uygulama kuralları netleşti. Cumartesi günü yapılacak yazılı oturum öncesinde giriş belgelerini eğitim kurumlarından teslim alan kursiyerler için sınav salonuna girişte sıfır tolerans uygulanacak bir kontrol şartı bulunuyor. Peki, 123. dönem ÖGG sınavı saat kaçta başlıyor, hangi adaylar sınav binasına kesinlikle alınmayacak ve sınava giderken nelere dikkat edilmeli?
Özel güvenlik görevlisi olmak veya mevcut kimlik kartını yenilemek isteyen adayların katılacağı Özel Güvenlik 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde adayların sınava gireceği okul, bina ve salon yerleştirme sonuçları ÖGNET uygulaması üzerinden erişime açıldı.
Yazılı sınava, temel eğitimini veya yenileme eğitimini 18 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlayan kursiyerler katılabiliyor. Adayların sınav sabahı T.C. kimlik kartları ve sınav giriş belgeleriyle birlikte belirtilen saatte kendi sınav merkezlerinde hazır bulunması gerekiyor.
GİRİŞ BELGELERİ EĞİTİM KURUMLARINDAN TESLİM ALINIYOR
Adayların sınav adreslerini ve salon bilgilerini gösteren yerleştirme sonuçları, 2 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla ÖGNET sistemi üzerinden ilan edildi. Sınav giriş yerini öğrenmek ve belgesini almak isteyen kursiyerler, eğitim gördükleri özel güvenlik eğitim kurumlarına başvurarak belgelerini temin edebiliyor.
Süreç kapsamında özel güvenlik eğitim kurumlarının, kursiyerlerine ait sınav giriş belgelerini 3-10 Ekim 2026 tarihleri arasında ÖGNET uygulaması üzerinden çıktı alarak adaylara teslim etmesi kararlaştırıldı.
FOTOĞRAF UYUŞMAZLIĞI OLAN ADAYLAR SALONA ALINMAYACAK
Sınav günü uygulanacak güvenlik ve kimlik kontrollerinde fotoğraf eşleşmesi temel kriterlerden biri olacak. T.C. kimlik kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi durumunda aday kesinlikle sınava alınmayacak.
Bu mağduriyetin önüne geçmek için adayların, teslim aldıkları sınav giriş belgesindeki fotoğrafın kendilerine ait olup olmadığını önceden kontrol etmesi gerekiyor. Belgedeki fotoğrafın kendisine ait olmadığını fark eden kursiyerlerin, 11 Ekim 2026 Pazar gününe kadar eğitim aldıkları özel güvenlik kurumuna başvurarak bu hatayı düzelttirmesi şart koşuldu.
123. DÖNEM ÖGG SÜRECİNDE ÖNEMLİ TARİHLER VE BİLGİLER
Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı sürecindeki temel tarihler ve oturum bilgileri şu şekilde sıralanıyor:
- Son Eğitim Tamamlama Tarihi: Sınava yalnızca eğitimini 18 Eylül 2026 tarihine kadar bitiren kursiyerler katılabiliyor.
- Yerleştirme Sonuçlarının İlanı: Aday, okul ve salon bilgileri 2 Ekim 2026 Cuma günü ÖGNET üzerinden yayımlandı.
- Belge Teslim Dönemi: Eğitim kurumları için giriş belgelerinin çıktısını alıp adaylara teslim etme süreci 3-10 Ekim 2026 tarihleri olarak belirlendi.
- Fotoğraf Düzeltme İçin Son Gün: Giriş belgesindeki fotoğraf hatalarının eğitim kurumları aracılığıyla düzeltilmesi için son tarih 11 Ekim 2026 Pazar günü olarak açıklandı.
- Sınav Tarihi ve Saati: Yazılı sınav oturumu 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak.
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