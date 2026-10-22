Yazılı sınava, temel eğitimini veya yenileme eğitimini 18 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlayan kursiyerler katılabiliyor. Adayların sınav sabahı T.C. kimlik kartları ve sınav giriş belgeleriyle birlikte belirtilen saatte kendi sınav merkezlerinde hazır bulunması gerekiyor.

Özel güvenlik görevlisi olmak veya mevcut kimlik kartını yenilemek isteyen adayların katılacağı Özel Güvenlik 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı , 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde adayların sınava gireceği okul, bina ve salon yerleştirme sonuçları ÖGNET uygulaması üzerinden erişime açıldı.

FOTOĞRAF UYUŞMAZLIĞI OLAN ADAYLAR SALONA ALINMAYACAK

Sınav günü uygulanacak güvenlik ve kimlik kontrollerinde fotoğraf eşleşmesi temel kriterlerden biri olacak. T.C. kimlik kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi durumunda aday kesinlikle sınava alınmayacak.

Bu mağduriyetin önüne geçmek için adayların, teslim aldıkları sınav giriş belgesindeki fotoğrafın kendilerine ait olup olmadığını önceden kontrol etmesi gerekiyor. Belgedeki fotoğrafın kendisine ait olmadığını fark eden kursiyerlerin, 11 Ekim 2026 Pazar gününe kadar eğitim aldıkları özel güvenlik kurumuna başvurarak bu hatayı düzelttirmesi şart koşuldu.