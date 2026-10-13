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Ankara Ulus’ta ‘Ailem Güvende’ operasyonu: Fuhuş ve uyuşturucu iddialarının ardından 20 pavyon mühürlendi

Ankara’nın tarihi Ulus bölgesinde yürütülen ‘Ailem Güvende’ operasyonu kapsamında 20 pavyon mühürlendi. İşletmeler hakkında fuhuş, uyuşturucu, müstehcenlik ve çocukların istismarıyla bağlantılı faaliyetlere ilişkin iddialar incelenirken, bölgedeki adli ve idari süreçlerin sürdüğü bildirildi.

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Ankara Ulus’ta ‘Ailem Güvende’ operasyonu: Fuhuş ve uyuşturucu iddialarının ardından 20 pavyon mühürlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün takibinde yürütülen çalışmalar kapsamında, başkentin tarihi Ulus bölgesindeki eğlence mekanları incelemeye alındı. Soruşturma ve denetimlerde elde edildiği belirtilen bulguların ardından 20 işletme hakkında mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

Ankara’nın tarihi Ulus bölgesinde eğlence mekanlarına yönelik denetimler sıkılaştırıldı. (Fotoğraf: Takvim)Ankara’nın tarihi Ulus bölgesinde eğlence mekanlarına yönelik denetimler sıkılaştırıldı. (Fotoğraf: Takvim)

İŞLETMELER HAKKINDA SUÇ İDDİALARI İNCELENİYOR

Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre, Ulus'taki işletmelerin fuhuş, uyuşturucu ve müstehcenlik suçlarıyla bağlantılı faaliyetlere aracılık ettiği, çocukların istismarına zemin hazırladığı yönündeki iddialar soruşturma kapsamında inceleniyor.

Bazı işletmelerin "ücretli sosyal arkadaşlık" adı altında faaliyet yürüttüğü öne sürülürken, reşit olmayan kişilerin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiği iddialarının da dosyada yer aldığı belirtildi.

20 PAVYON MÜHÜRLENDİ

Mühürleme işlemi uygulanan işletmelerin bulunduğu Ulus bölgesi, Ankara'nın tarihi ve turistik merkezleri arasında yer alıyor. Bölgede I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve Hacı Bayram Veli Camii gibi önemli tarihi ve kültürel noktaların yanı sıra öğrenci yurtları ve eğitim kurumları da bulunuyor.

Ulus’ta gerçekleştirilen mühürleme işlemleriyle 20 işletmenin faaliyetine son verildi. (Fotoğraf: Takvim)Ulus’ta gerçekleştirilen mühürleme işlemleriyle 20 işletmenin faaliyetine son verildi. (Fotoğraf: Takvim)

İşletmelere yönelik adli sürecin yanı sıra idari işlemlerin de devam ettiği bildirildi.

VATANDAŞLARDAN KARARA DESTEK

İşletmelerin mühürlenmesinin ardından bölgede yaşayan bazı vatandaşlar karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nurettin Yıldız, kapatma kararını olumlu karşıladığını belirterek, "Mühürlenmeleri şehrin itibarına yakışan bir adım oldu." dedi.

Başkentteki operasyon kapsamında mühürlenen işletmelerle ilgili iddialar adli makamlarca inceleniyor. (Fotoğraf: Takvim)Başkentteki operasyon kapsamında mühürlenen işletmelerle ilgili iddialar adli makamlarca inceleniyor. (Fotoğraf: Takvim)

Murat Sarıçiçek ise bölgede öğrenci yurtları ve eğitim kurumlarının bulunduğuna dikkat çekerek, "Ailemizle ve çocuklarımızla geçerken zor anlar yaşıyorduk, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Erdoğan, Ulus'un başkentin önemli güzergahlarından biri olduğunu belirterek kararı desteklediğini söyledi. Timuçin Akyürek, bu tür eğlence mekanlarının şehir merkezi dışında belirlenen alanlarda bulunması gerektiğini savundu.

Orhan Şahin, I. Meclis ve Hacı Bayram Veli Camii'nin yakınındaki mekanların kapatılmasını olumlu karşıladığını ifade ederken, Oğuz Tamer Demir de eğlence mekanlarında güvenlik ve asayiş denetimlerinin yoğunlaştırılabileceği alanların tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

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Ankara Ulus’ta ‘Ailem Güvende’ operasyonu: Fuhuş ve uyuşturucu iddialarının ardından 20 pavyon mühürlendi-5 Ankara Ulus’ta ‘Ailem Güvende’ operasyonu: Fuhuş ve uyuşturucu iddialarının ardından 20 pavyon mühürlendi-6 Ankara Ulus’ta ‘Ailem Güvende’ operasyonu: Fuhuş ve uyuşturucu iddialarının ardından 20 pavyon mühürlendi-7

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