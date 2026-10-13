Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün takibinde yürütülen çalışmalar kapsamında, başkentin tarihi Ulus bölgesindeki eğlence mekanları incelemeye alındı. Soruşturma ve denetimlerde elde edildiği belirtilen bulguların ardından 20 işletme hakkında mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

Ankara’nın tarihi Ulus bölgesinde eğlence mekanlarına yönelik denetimler sıkılaştırıldı. (Fotoğraf: Takvim)

İŞLETMELER HAKKINDA SUÇ İDDİALARI İNCELENİYOR

Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre, Ulus'taki işletmelerin fuhuş, uyuşturucu ve müstehcenlik suçlarıyla bağlantılı faaliyetlere aracılık ettiği, çocukların istismarına zemin hazırladığı yönündeki iddialar soruşturma kapsamında inceleniyor.

Bazı işletmelerin "ücretli sosyal arkadaşlık" adı altında faaliyet yürüttüğü öne sürülürken, reşit olmayan kişilerin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiği iddialarının da dosyada yer aldığı belirtildi.

20 PAVYON MÜHÜRLENDİ

Mühürleme işlemi uygulanan işletmelerin bulunduğu Ulus bölgesi, Ankara'nın tarihi ve turistik merkezleri arasında yer alıyor. Bölgede I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve Hacı Bayram Veli Camii gibi önemli tarihi ve kültürel noktaların yanı sıra öğrenci yurtları ve eğitim kurumları da bulunuyor.