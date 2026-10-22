PHP2Shell tehlikesi e-Devlet'i etkiledi mi? Bakanlık sonucu açıkladı: Kontrollerde güvenlik riski bulunmadı
Dünya genelinde sunucuların kontrolünü ele geçirme ve hassas verileri ele geçirme riski taşıyan “PHP2Shell” adlı kritik güvenlik açıkları gündemdeki yerini korurken, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı e-Devlet Kapısı'ndaki güvenlik kontrollerinin tamamlandığını açıkladı. 69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren sistemde hizmet güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmedi. Kurumlara ise güvenlik güncellemelerini gecikmeden uygulama çağrısı yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, internet sitelerinin altyapısında yaygın olarak kullanılan PHP yazılımında tespit edilen. PHP2Shell adıyla anılan kritik güvenlik açıklarına yönelik e-Devlet Kapısı'ndaki kontrollerin tamamlandığını bildirdi. İncelemelerde e-Devlet hizmetlerinin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilirken, kamu hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğü bildirildi.
KURUMLARA ACİL GÜNCELLEME ÇAĞRISI
Siber Güvenlik Başkanlığı, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına PHP altyapılarını kontrol etmeleri, yayımlanan güvenlik güncellemelerini uygulamaları ve desteklenen yazılım sürümlerine geçmeleri çağrısında bulundu.
Özellikle güncelliğini yitirmiş yazılım bileşenlerinin belirlenmesi ve gerekli güvenlik yamalarının gecikmeden uygulanması gerektiği vurgulandı. Ulusal ölçekteki tarama ve teknik takip çalışmalarının ilgili kurumlar ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleriyle koordineli şekilde sürdürüldüğü bildirildi.
e-DEVLET'TE HANGİ ÖNLEMLER ALINIYOR?
69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren e-Devlet Kapısı'nda kişisel verilerin korunması amacıyla çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Vatandaşların bilgileri tek bir merkezde toplanmak yerine ilgili kamu kurumlarının sistemleriyle güvenli bağlantılar üzerinden hizmet sunuluyor.
Sistemler 7 gün 24 saat izlenirken düzenli güvenlik testleriyle olası riskler takip ediliyor. Kamu kurumları arasındaki dijital bağlantıların güvenliği de sürekli kontrol ediliyor.
PHP NEDİR, NERELERDE KULLANILIYOR?
PHP, internet sitelerinin sunucu tarafında çalışmasını sağlayan, açık kaynaklı bir programlama dili. Bir kullanıcı internet sitesini açtığında içeriklerin hazırlanması, veritabanıyla iletişim kurulması ve dinamik sayfaların oluşturulması gibi işlemlerde kullanılabiliyor.
Bloglardan haber sitelerine, çevrim içi alışveriş platformlarından kamu hizmetlerine kadar pek çok alanda kullanılan PHP, sitenin arka planındaki işleyişin önemli bileşenlerinden biri. Bu nedenle PHP'nin temel kodlarında bulunan güvenlik açıkları, güncel olmayan yazılımları kullanan çok sayıda sistemi etkileyebilecek bir risk oluşturuyor.
PHP2SHELL AÇIĞI NEDEN TEHLİKELİ?
PHP geliştirme ekibi, 21 Ekim'de iki kritik güvenlik açığına yönelik güncellemeleri kullanıma sundu. PHP2Shell adıyla bilinen açıklar, saldırganların herhangi bir kimlik doğrulaması olmadan uzaktan kod çalıştırmasına ve savunmasız sunucuların kontrolünü ele geçirmesine kapı aralıyor. Her iki açık da 10 üzerinden 9,2 risk puanı aldı.
Özellikle internete açık ve güncel olmayan sistemler büyük risk altında. Güvenlik açıklarının kötüye kullanılması, hassas verilerin çalınmasına, sunuculara yetkisiz erişime ve internet sitelerinin devre dışı kalmasına neden olabiliyor. Ancak PHP kullanan her internet sitesi bu açıklardan etkilenmiş değil.
HANGİ PHP SÜRÜMLERİ GÜNCELLENMELİ?
PHP ekibi, güvenlik açıklarını gidermek için 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 ve 8.2.35 sürümlerini yayımladı. Kurumların kullandıkları sürümleri kontrol ederek gerekli güvenlik güncellemelerini yapmaları gerekiyor.
PHP 8.1 ve daha eski sürümlerin resmi destek süresi sona erdi. Bu sürümleri kullanan kuruluşların desteklenen sürümlere geçmesi veya dağıtım sağlayıcılarının sunduğu güvenlik yamalarını uygulaması gerekiyor. Güncel paketlere PHP'nin resmi indirme sayfasından ulaşılabiliyor.