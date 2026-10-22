Bloglardan haber sitelerine, çevrim içi alışveriş platformlarından kamu hizmetlerine kadar pek çok alanda kullanılan PHP, sitenin arka planındaki işleyişin önemli bileşenlerinden biri. Bu nedenle PHP'nin temel kodlarında bulunan güvenlik açıkları, güncel olmayan yazılımları kullanan çok sayıda sistemi etkileyebilecek bir risk oluşturuyor.

PHP, internet sitelerinin sunucu tarafında çalışmasını sağlayan, açık kaynaklı bir programlama dili. Bir kullanıcı internet sitesini açtığında içeriklerin hazırlanması, veritabanıyla iletişim kurulması ve dinamik sayfaların oluşturulması gibi işlemlerde kullanılabiliyor.

PHP2SHELL AÇIĞI NEDEN TEHLİKELİ?

PHP geliştirme ekibi, 21 Ekim'de iki kritik güvenlik açığına yönelik güncellemeleri kullanıma sundu. PHP2Shell adıyla bilinen açıklar, saldırganların herhangi bir kimlik doğrulaması olmadan uzaktan kod çalıştırmasına ve savunmasız sunucuların kontrolünü ele geçirmesine kapı aralıyor. Her iki açık da 10 üzerinden 9,2 risk puanı aldı.

Özellikle internete açık ve güncel olmayan sistemler büyük risk altında. Güvenlik açıklarının kötüye kullanılması, hassas verilerin çalınmasına, sunuculara yetkisiz erişime ve internet sitelerinin devre dışı kalmasına neden olabiliyor. Ancak PHP kullanan her internet sitesi bu açıklardan etkilenmiş değil.