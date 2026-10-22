Uraloğlu, "18 Eylül-15 Ekim 2026 dönemine ilişkin kayıtlarımızı inceledik. Bu dönemde yeni pistten gerçekleştirilen 1.738 kalkışın 1.475'inde BARPE, IVGUS, VICEN ve RATVU olarak adlandırılan standart aletli kalkış rotaları kullanıldı. Söz konusu uçuşlarda alternatif pist kullanımına kıyasla uçuş başına ortalama 15,2 deniz mili, toplamda ise 22 bin 453 deniz mili rota kısalması sağlandı." ifadelerini kullandı.

897 TON KARBON EMİSYONU AZALTILDI Rota kısalmasının yakıt tüketimi ve çevre üzerindeki etkilerine de değinen Uraloğlu, hesaplamalara göre bir aylık dönemde yaklaşık 284 ton yakıt tasarrufu sağlandığını ve 897 ton karbondioksit emisyonunun azaltıldığını açıkladı.