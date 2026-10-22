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İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu sağladı, karbon emisyonunu düşürdü

İstanbul Havalimanı’nda 18 Eylül’de hizmete açılan 4. ana pist, ilk bir ayda 1.738 kalkışa ev sahipliği yaptı. Uçuş rotalarının kısalmasıyla 284 ton yakıt tasarrufu sağlanırken, 897 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçildi.

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İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu sağladı, karbon emisyonunu düşürdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin operasyonel ve çevresel kazanımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Eylül 2026'da ilk kalkış müsaadesini vermesiyle hizmete giren pistten, 18 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında toplam 1.738 kalkış gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinden bir ayda 1.738 kalkış gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Takvim)İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinden bir ayda 1.738 kalkış gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Takvim)

YENİ PİST HAVA TRAFİĞİNİ RAHATLATTI

Yeni pistin özellikle doğu yönünde alternatif kalkış imkanı sunduğunu belirten Uraloğlu, söz konusu dönemde İstanbul Havalimanı'ndaki toplam 22 bin 118 kalkışın yüzde 7,9'unun yeni pistten yapıldığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu sağladı, karbon emisyonunu düşürdü-3

22 BİN 453 DENİZ MİLİ ROTA KISALDI

Yeni pistin uçuş mesafelerini kısaltarak operasyonel verimliliği artırdığını vurgulayan Uraloğlu, 1.738 kalkışın 1.475'inde BARPE, IVGUS, VICEN ve RATVU adlı standart aletli kalkış rotalarının kullanıldığını belirtti.

İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu sağladı, karbon emisyonunu düşürdü-4

Uraloğlu, "18 Eylül-15 Ekim 2026 dönemine ilişkin kayıtlarımızı inceledik. Bu dönemde yeni pistten gerçekleştirilen 1.738 kalkışın 1.475'inde BARPE, IVGUS, VICEN ve RATVU olarak adlandırılan standart aletli kalkış rotaları kullanıldı. Söz konusu uçuşlarda alternatif pist kullanımına kıyasla uçuş başına ortalama 15,2 deniz mili, toplamda ise 22 bin 453 deniz mili rota kısalması sağlandı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu sağladı, karbon emisyonunu düşürdü-5

897 TON KARBON EMİSYONU AZALTILDI

Rota kısalmasının yakıt tüketimi ve çevre üzerindeki etkilerine de değinen Uraloğlu, hesaplamalara göre bir aylık dönemde yaklaşık 284 ton yakıt tasarrufu sağlandığını ve 897 ton karbondioksit emisyonunun azaltıldığını açıkladı.

İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu sağladı, karbon emisyonunu düşürdü-6

Bakan Uraloğlu, "Bakanlığımızın yakıt tüketimi ve emisyon referans katsayıları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, söz konusu uçuşlarda yaklaşık 284 ton yakıt tasarrufu ve 897 ton karbondioksit emisyonu azaltımı sağladık." dedi.

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İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu sağladı, karbon emisyonunu düşürdü-8 İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu sağladı, karbon emisyonunu düşürdü-9 İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu sağladı, karbon emisyonunu düşürdü-10
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