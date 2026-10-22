"Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ (ALKLC) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir."

SPK'nın 22 Ekim 2026 tarihli ve 2026/73 sayılı bülteninde, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ (ALKLC) ile Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin alınan kararlara yer verildi. ALKLC pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemeye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ (ALKLC) ve Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeler sonucunda

Borsa işlemlerine yönelik kararlarda lisans iptalleri de yer aldı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

'ANELE PAY PİYASASINDA 48 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU'

Bültende, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme sonucunda da 48 kişi hakkında aynı kanun maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği belirtildi.

'48 KİŞİ VE 5 ŞİRKETE 2 YIL İŞLEM YASAĞI'

Kurul, ALKLC pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 8 kişi ile Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'inci maddesinin birinci fıkrası ve ilgili tebliğ hükümleri kapsamında 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye yönelik yasağın, ALKLC payında kendi nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemlerle sınırlı olduğu belirtildi.

ANELE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler kapsamında ise 48 kişi ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Yatırım Bankası AŞ, Tera Yatırım Holding AŞ ve Century City Securities SA hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Yatırım Bankası AŞ bakımından yasağın, kendi nam ve hesaplarına ANELE pay piyasasındaki işlemlerle sınırlı olduğu bildirildi.