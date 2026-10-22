UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Borsada iki hisse için SPK kararı: 48 kişiye suç duyurusu, etkin pişmanlıkta ödeme şartı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Altınkılıç Gıda (ALKLC) ve Anel Elektrik (ANELE) pay piyasalarındaki işlemlere yönelik incelemelerini tamamladı. Kurul, iki hisseye ilişkin toplam 48 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verirken, ilgili kişi ve şirketlere 2 yıl işlem yapma yasağı getirdi. Bazı kişilerin tüm lisansları iptal edilirken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyenlere 15 günlük süre tanındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Borsada iki hisse için SPK kararı: 48 kişiye suç duyurusu, etkin pişmanlıkta ödeme şartı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ (ALKLC) ve Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeler sonucunda 48 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK'nın 22 Ekim 2026 tarihli ve 2026/73 sayılı bülteninde, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ (ALKLC) ile Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin alınan kararlara yer verildi. ALKLC pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemeye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ (ALKLC) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir."

SPK, iki hisseye ilişkin incelemede yaptırım kararlarını duyurdu. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)SPK, iki hisseye ilişkin incelemede yaptırım kararlarını duyurdu. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Sıra
Suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen kişiler
1
Abdülkadir Özkan
2
Adem Karatepe
3
Ahmet Burak Akbulut
4
Ahmet Özcan
5
Ali Cesur
6
Anıl Tokat
7
Ayşe Seher Aydın
8
Bülent Uygun
9
Cem Gürkan Alpay
10
Ecem Tuğçe Akçay
11
Emir Münir Sarpyener
12
Emre Alkin
13
Emre Tezmen
14
Enes Yazıcı
15
Erdin Özel
16
Ethem Umut Beytorun
17
Evren Uçar
18
Fatma Nurcan Taşdelenler
19
Feryal Köker
20
Furkan Açar
21
Gül Ayşe Çolak
22
Haldün Saffet İnal
23
Halil İbrahim Ege
24
İbrahim Bekçi
25
İsa Çoşkun
26
İsmail Erdem
27
Kadir Boy
28
Kerem Alkin
29
Mehmet Nuri Gökalp
30
Mehmet Selim Tunçbilek
31
Muhammed Yarız
32
Mustafa Zeki Kayahan
33
Müjdat Ede
34
Neda Soydan
35
Nilgül Sarıçalı
36
Oğuz Tezmen
37
Oğuzhan Özerkaya
38
Okan Uzunoğlu
39
Onur Göğebakan
40
Orçun Berkay Kaya
41
Ömer Eryılmaz
42
Özgür Altan
43
Rüstem Karakaya
44
Sezai Bekgöz
45
Sibel Gökalp
46
Şemsihan Karaca
47
Tansu Sesli
48
Yusuf Ege

Borsa işlemlerine yönelik kararlarda lisans iptalleri de yer aldı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Borsa işlemlerine yönelik kararlarda lisans iptalleri de yer aldı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

'ANELE PAY PİYASASINDA 48 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU'

Bültende, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme sonucunda da 48 kişi hakkında aynı kanun maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği belirtildi.

'48 KİŞİ VE 5 ŞİRKETE 2 YIL İŞLEM YASAĞI'

Kurul, ALKLC pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 8 kişi ile Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'inci maddesinin birinci fıkrası ve ilgili tebliğ hükümleri kapsamında 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye yönelik yasağın, ALKLC payında kendi nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemlerle sınırlı olduğu belirtildi.

ANELE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler kapsamında ise 48 kişi ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Yatırım Bankası AŞ, Tera Yatırım Holding AŞ ve Century City Securities SA hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Yatırım Bankası AŞ bakımından yasağın, kendi nam ve hesaplarına ANELE pay piyasasındaki işlemlerle sınırlı olduğu bildirildi.

Kurul, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenler için ödeme şartlarını açıkladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Kurul, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenler için ödeme şartlarını açıkladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

'28 KİŞİNİN TÜM LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ'

Bültende, ALKLC pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusu kararı verilen Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Ethem Umut Beytorun, İbrahim Bekçi ve Okan Uzunoğlu'nun sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresince iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.

ANELE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle de Adem Karatepe, Ahmet Özcan, Ali Cesur, Anıl Tokat, Ayşe Seher Aydın, Bülent Uygun, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Enes Yazıcı, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Feryal Köker, Furkan Açar, Gül Ayşe Çolak, İbrahim Bekçi, İsmail Erdem, Mehmet Nuri Gökalp, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Zeki Kayahan, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Okan Uzunoğlu, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Eryılmaz, Sezai Bekgöz ve Tansu Sesli'nin sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresince iptal edilmesi kararlaştırıldı.

ALKLC ve ANELE pay piyasalarındaki işlemler SPK’nın yaptırım kararlarına konu oldu. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)ALKLC ve ANELE pay piyasalarındaki işlemler SPK’nın yaptırım kararlarına konu oldu. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

'ETKİN PİŞMANLIK İÇİN 15 GÜN SÜRE'

Bültende ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında haklarında suç duyurusu kararı alınan kişilerin, aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmelerine ilişkin şartlara yer verildi.

Buna göre, söz konusu kişilerin 500 bin TL'den az olmamak üzere elde ettikleri veya elde edilmesine sebep oldukları menfaatin 2 katı tutarındaki parayı, Kurul kararından itibaren 15 gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığının e-tahsilat hesabına yatırmaları ve ilgili belgeleri aynı süre içinde SPK'ya iletmeleri gerektiği bildirildi.

İstanbul'daki sel felaketinin ardından 230 milyon TL daha! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş toplam desteği açıkladı
SONRAKİ HABER

İstanbul'a sel desteği 430 milyon TL'ye ulaştı

 Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında çember daraldı: 19 şüpheli tutuklandı
ÖNCEKİ HABER

Çember daraldı
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler