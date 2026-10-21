Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı

Müzik piyasasında görünmez bir el tarafından jet hızıyla yükseltilen Manifest grubunun perde arkasındaki menajeri Tolga Akış, cezaevinde geçirdiği günlerin ardından hazırlanan iddianameyle mahkeme karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

MÜSTEHCENLİK SUÇLAMASI

İstanbul - Müzik sektöründe Manifest grubu kurucusu ve menajeri olarak tanınan tutuklu şüpheli Tolga Akış hakkında yürütülen adli soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede talep edilen ceza miktarı belli oldu.