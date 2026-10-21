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Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı

Manifest grubuyla tanınan menajer Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Ağustos ayında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama isnatlarıyla tutuklanan Akış hakkında hazırlanan iddianamede ceza istemi netleşti. Savcılık, tutuklu menajer Tolga Akış’ın müstehcenlik suçlaması çerçevesinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

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Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı

Müzik piyasasında görünmez bir el tarafından jet hızıyla yükseltilen Manifest grubunun perde arkasındaki menajeri Tolga Akış, cezaevinde geçirdiği günlerin ardından hazırlanan iddianameyle mahkeme karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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MÜSTEHCENLİK SUÇLAMASI

İstanbul - Müzik sektöründe Manifest grubu kurucusu ve menajeri olarak tanınan tutuklu şüpheli Tolga Akış hakkında yürütülen adli soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede talep edilen ceza miktarı belli oldu.

Savcılık makamınca düzenlenen iddianamede, Akış'ın "müstehcenlik" suçlaması kapsamında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı-3

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AĞUSTOS AYINDA TUTUKLANDI

Soruşturma evrakında yer alan bilgilere göre menajer Tolga Akış, adli birimlerce yürütülen tahkikat kapsamında 28 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Akış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları doğrultusunda tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmişti.

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