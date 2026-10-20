Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve 8 meclis üyesi CHP’den istifa etti: Görevlerini bağımsız sürdürecekler
Antalya’da Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Topaloğlu, görevlerini bağımsız olarak sürdüreceklerini bildirdi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile 8 belediye meclis üyesi CHP'den ayrıldı. İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Topaloğlu, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini belirtti.
GÖREVLERİNİ BAĞIMSIZ SÜRDÜRECEKLER
"Sevgili hemşehrilerim" sözleriyle başladığı açıklamasında Topaloğlu, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Kararın Kemer'e ve ilçe halkına karşı taşıdıkları sorumluluğu değiştirmediğini vurgulayan Topaloğlu, birlikte çalıştığı arkadaşlarına emekleri için teşekkür etti.
"VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ"
Belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini yerine getirmek için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Topaloğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
" Kemer'in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer'e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."