Antalya'nın Kemer ilçesinde Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile 8 belediye meclis üyesi CHP'den ayrıldı. İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Topaloğlu, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini belirtti.

Kararın Kemer'e ve ilçe halkına karşı taşıdıkları sorumluluğu değiştirmediğini vurgulayan Topaloğlu, birlikte çalıştığı arkadaşlarına emekleri için teşekkür etti.

"Sevgili hemşehrilerim" sözleriyle başladığı açıklamasında Topaloğlu, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Kemer’de belediye başkanı ve 8 meclis üyesinden CHP’den istifa etti. (Foto: AA)

Topaloğlu ve 8 meclis üyesi bağımsız devam edecek.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ"

Belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini yerine getirmek için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Topaloğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

" Kemer'in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer'e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."

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