İstanbul'da 10 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi

İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik amansız mücadele hız kesmeden devam ederken, son üç yılda sokaklardan temizlenen tonlarca uyuşturucu madde dev fırınlarda kül oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2023-2026 yılları arasında düzenlediği operasyonlarda ele geçirdiği yaklaşık 10 ton ağırlığındaki uyuşturucu madde, yargılamaların tamamlanmasının ardından 14 Ekim'de şehirdeki fabrikada yakılarak imha edildi.

ZİNCİRDEKİ BARON DA TORBACI DA KIRILACAK

İmha sürecini değerlendiren ve uyuşturucuya topyekun savaş açtıklarını belirten İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriliyor. Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil, baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız." dedi.

Yürütülen operasyonların önemine dikkat çeken Yıldız, "Çok önemli bir kutsal görev yapıyoruz. Bu hem insanlık adına hem de gelecek nesiller adına kutsal bir mücadele. Ben karşımda kahramanlar görüyorum, bu mücadelenin birer kahramanlarını görüyorum, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

10 AYDA 15 TON YAKALANDI

Öte yandan İstanbul genelinde 1 Ocak-18 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen operasyonların bilançosu da paylaşıldı. Belirtilen tarihler arasında toplam 15 ton 44 kilogram uyuşturucu madde ve 27 milyon 700 bin uyuşturucu uyarıcı hap ele geçirildi.

İMHA İŞLEMLERİ DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR

Uyuşturucu maddelerin imha işlemleri, mahkemelerce verilen kararlar doğrultusunda ve biriken miktara bağlı olarak yıl içerisinde planlanıyor.

İstanbul'da son 3 yıldır her yıl 3 kez uyuşturucu imhası gerçekleştiriliyor.