TBMM Başkanı Kurtulmuş, Roma'da Türk toplumuyla görüştü. (Foto: AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MİLLÎ ÖNCELİĞİMİZ

Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelerin Türkiye açısından hassas bir dönemi beraberinde getirdiğini belirten Kurtulmuş, iç sorunların çözülmesinin taşıdığı öneme dikkat çekti.

Kurtulmuş, "Bu dönem içerisinde Türkiye'nin kendi iç sorunlarını çözmesi, problemlerini bir şekilde geride bırakması her bakımdan en önemli zorunluluklardan birisidir. Bu çerçevede 2 yıl önce başlatılan Terörsüz Türkiye meselesi tam da bu çerçevede ele alınmış olan milli bir önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Terörü, Cumhuriyet'in ilk asrının en yakıcı ve en zor meselesi olarak nitelendiren Kurtulmuş, devlet aklı ile millet vicdanının bu sorunun çözümü için ortak bir kararlılık ortaya koyduğunu ifade etti.