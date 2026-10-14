Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik: TBMM’de izleme kurulu kurulacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Roma’da Türk toplumuyla buluşmasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Silahların bırakılması ve mağaraların boşaltılmasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirten Kurtulmuş, önümüzdeki günlerde TBMM bünyesinde, Mecliste grubu bulunan bütün partilerin katılımını sağlayacak bir teklifle izleme kurulu oluşturacaklarını söyledi.
Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı için İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Kurtulmuş, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada Türk toplumuna seslendi. Kurtulmuş'un gündeminde Türkiye-İtalya ilişkileri, bölgesel çatışmalar ve Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak adımlar yer aldı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE MİLLÎ ÖNCELİĞİMİZ
Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelerin Türkiye açısından hassas bir dönemi beraberinde getirdiğini belirten Kurtulmuş, iç sorunların çözülmesinin taşıdığı öneme dikkat çekti.
Kurtulmuş, "Bu dönem içerisinde Türkiye'nin kendi iç sorunlarını çözmesi, problemlerini bir şekilde geride bırakması her bakımdan en önemli zorunluluklardan birisidir. Bu çerçevede 2 yıl önce başlatılan Terörsüz Türkiye meselesi tam da bu çerçevede ele alınmış olan milli bir önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.
Terörü, Cumhuriyet'in ilk asrının en yakıcı ve en zor meselesi olarak nitelendiren Kurtulmuş, devlet aklı ile millet vicdanının bu sorunun çözümü için ortak bir kararlılık ortaya koyduğunu ifade etti.
467 OYLA KABUL EDİLEN KANUNA DİKKAT ÇEKTİ
TBMM'deki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını anlatan Kurtulmuş, süreç kapsamında Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini belirtti.
Kanuna verilen desteğin önemini vurgulayan Kurtulmuş, silahsızlanma sürecinden Mecliste kurulması planlanan izleme kuruluna kadar atılacak adımları şöyle anlattı:
"Bu kadar yüksek bir ittifak TBMM bakımından, Türkiye demokrasisi bakımından bir ilktir. Milletimiz artık bu sorunun çözülmesi, terörün geride kalması için siyaseti görevlendirdi. Siyaset bu görevini fevkalade güçlü bir şekilde, layıkıyla yerine getirdi ve şimdi bunun sonuçlarını elde etmeye gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Tabii ki meselenin ilk adımı terör örgütünün kendisini feshetmesi ve artık silahsızlanma sürecinin başlamasıdır.
Bununla ilgili adımların da atılmakta olduğunu görüyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz. Mağaraların boşaltılması, silahların bırakılmasıyla ilgili süreç kendi yolunda devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşan kurul vasıtasıyla da sürecin nasıl ilerlediği, ne şekilde geliştiği tek tek dosyalar üzerinde değerlendirilerek yolumuza devam edeceğiz.
Ardından da önümüzdeki günlerde TBMM bünyesinde, yine grubu olan partilerin tamamının katılımını sağlayacak bir teklifle izleme kurulunu oluşturacağız."
TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE MODELİ
Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin dünyada terörle mücadele bakımından bir Türkiye modeli ortaya çıkardığını ve bu modelin şu ana kadar başarılı biçimde işletildiğini söyledi.
Sürecin bütün sonuçlarıyla tamamlanması temennisini dile getiren Kurtulmuş, "Ümit ederim en kısa zamanda terör bütün unsurlarıyla ve bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmış olur." dedi.
HEDEF TERÖRSÜZ BÖLGE
Sürecin etkilerinin Türkiye sınırlarını aştığını belirten Kurtulmuş, Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmelere de işaret etti. Terörsüz Türkiye hedefinin, terörsüz bir bölgenin oluşmasına da katkı sağlayacağını vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Bu süreç sadece bir yasa, sadece terör örgütüyle ilgili bir mesele olmanın ötesinde, bölgenin derlenip toparlanmasıyla ilgili de önemli ve tarihi bir adımdır.
Terörsüz Türkiye sadece Türkiye'nin sınırlarıyla ilgili bir mesele değil, daha şimdiden bölge ülkelerinde hem Suriye'de hem Irak'ta hem diğer ülkelerde olumlu etkilerini gördüğümüz bir süreci başlatmıştır. Ümit ediyoruz ki Terörsüz Türkiye sürecinin gelişmesiyle birlikte terörsüz bölge dediğimiz husus da gerçekleşecek.
Hem kardeşimiz, dostumuz Irak'ta hem de Suriye'de silahlı gruplar, milis gruplar tamamıyla devre dışı kalarak sadece devlet otoritesinin elinde silahın olduğu bir yapılanmaya doğru hızla gidilecektir."
GAZZE DÜNYA SİSTEMİNİN ÇÖKÜŞÜNÜ GÖSTERDİ
Konuşmasında küresel krizlere de değinen Kurtulmuş, çatışmaların ve gerilimlerin dünyada yeni bir dönemin kapısını açtığını söyledi.
İsrail'in Gazze'de üç yılını geride bırakan soykırımının ve Batı Şeria'daki insanlık dışı uygulamalarının, dünya sisteminin çöküşünü bütün insanlığın gözleri önüne serdiğini ifade etti.
Filistin meselesinin Türk milleti açısından tarihî bir sorumluluk olduğunu belirten Kurtulmuş, konunun Türkiye'nin ve bölgenin güvenliğini de doğrudan ilgilendiren bir boyuta ulaştığını vurguladı.
KARADENİZ İÇİN YAYILMA TEHLİKESİ UYARISI
Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'yı çıkışı olmayan bir labirente sürüklediğini dile getiren Kurtulmuş, çatışmanın bütün Avrupa ülkelerini yakından ilgilendirdiğini kaydetti.
Savaşın Türkiye için uzakta yaşanan bir gelişme olarak görülemeyeceğini belirten Kurtulmuş, Karadeniz'in güvenliğini tehdit eden çatışmanın bölgede ciddi bir yayılma potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.
Türkiye'nin bölgesel ve küresel sorunlar karşısındaki yaklaşımını anlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Bölgenin en etkili ülkesi olarak bizim ayaklarımız üzerinde çok güçlü durmaktan başka bir çaremiz yoktur. Türkiye olarak bütün bu bölgesel ve küresel sorunlara karşı bakış açımız diplomasi masasını açık tutmak, müzakereyi esas almak ve çatışmaları karşılıklı müzakerelerle sonlandıracak bir etkinliğin içerisinde olmaktır."
ROMA'DA PARLAMENTER DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin son yıllarda olumlu bir gündemle ilerlediğini belirten Kurtulmuş, ikili ilişkilerin sürekli geliştiğini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ilişkileri daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kurtulmuş, hükümetler arasındaki olumlu tablonun parlamentolar arasındaki iş birliğine de yansıması için çaba gösterdiklerini anlattı.
Roma temasları kapsamında İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ve İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa ile görüşeceklerini belirten Kurtulmuş, bu buluşmalarda parlamenter diplomasi alanındaki iş birliklerini ele alacaklarını kaydetti.
Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda da önemli istişarelerin yapılacağını ifade eden Kurtulmuş, toplantının Avrupa ülkeleri arasındaki dayanışmayı artırmasını ve ortak menfaatler doğrultusunda birlikte hareket edilmesine katkı sunmasını temenni etti.
TÜRK DİASPORASINA GÜÇLÜ DESTEK MESAJI
Yurt dışında yaşayan Türk toplumunu Türkiye'nin en büyük güçlerinden biri olarak nitelendiren Kurtulmuş, Avrupa'daki Türk diasporasının önemine değindi.
Kurtulmuş, "Güçlü bir Türk diasporasının İtalya'da da olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin kültürel diplomasi kurumlarının her yerde olduğu gibi burada da çalışmalarını güçlü bir şekilde sürdürmesini temenni ediyoruz." dedi.
Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'i de ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.