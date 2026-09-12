Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, bölgede bulunan iş makinesine çarptı. Kazada otobüs içerisinde bulunan 5 yolcu yaralandı.

Kaza, Beşiktaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan İETT otobüsünün şoförü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yol üzerinde bulunan iş makinesine çarptı.