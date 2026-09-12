Beşiktaş'ta kontrolden çıkan İETT otobüsü iş makinesine çarptı: 5 yaralı
Beşiktaş'ta İETT otobüsü kontrolden çıkarak iş makinesine çarptı. Kazada otobüsteki 5 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, bölgede bulunan iş makinesine çarptı. Kazada otobüs içerisinde bulunan 5 yolcu yaralandı.
Kaza, Beşiktaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan İETT otobüsünün şoförü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yol üzerinde bulunan iş makinesine çarptı.
5 YOLCU YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde savrulan 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralı yolculara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği güzergahta güvenlik önlemleri alırken, ekiplerin bölgedeki inceleme ve çalışmaları sürüyor.