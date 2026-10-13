Operasyonlar; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, Batman merkezli 13 ilde düzenlenen 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyonlarda 102 şüphelinin yakalandığını açıkladı. (Fotoğraf: DHA)

YASA DIŞI PARA TRANSFERLERİNE ARACILIK ETTİLER

Bakanlığın açıklamasına göre şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesine teknik destek sağladıkları, suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi.