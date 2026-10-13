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Batman merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Hesaplarında 8,5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Batman merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 102 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, para transferlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerinin transfer edilip gizlenmesine teknik destek sağladıkları belirlenen şüphelilerin hesaplarında 8,5 milyar TL'lik para hareketliliği tespit edildi.

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Batman merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Hesaplarında 8,5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Batman merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 8,5 milyar TL para hareketliliği tespit edildi.

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Operasyonlar; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, Batman merkezli 13 ilde düzenlenen 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyonlarda 102 şüphelinin yakalandığını açıkladı. (Fotoğraf: DHA)İçişleri Bakanlığı, Batman merkezli 13 ilde düzenlenen 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyonlarda 102 şüphelinin yakalandığını açıkladı. (Fotoğraf: DHA)

YASA DIŞI PARA TRANSFERLERİNE ARACILIK ETTİLER

Bakanlığın açıklamasına göre şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesine teknik destek sağladıkları, suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı. (Fotoğraf: DHA)İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı. (Fotoğraf: DHA)

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşları yasa dışı bahis tuzağından korumak amacıyla siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Bakanlık, operasyonda görev alan jandarma ekiplerine, ilgili daire başkanlıklarına, MASAK'a, Batman Cumhuriyet Başsavcılığına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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