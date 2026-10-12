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Manisa'da 11 kişinin öldüğü otobüs faciasında yaralı yolcu konuştu: Geri manevra öncesi şoförlerin diyaloğunu anlattı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı tur otobüsü faciasında kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin dikkat çeken bir tanıklık ortaya çıktı. Kazada 75 yaşındaki eşi Mümine Eryılmaz'ı kaybeden yaralı Süleyman Eryılmaz (76), otobüsün yanlış yola girdikten sonra geri manevra yaptığını anlattı. Eryılmaz, "Şoför, yedek şoföre dedi ki 'yanlış yola' gittin. Yedek şoför geri geri gelmeye başladı. Yol uzayacaktı herhalde, bilemiyorum. O arada arkadan gelen tır vurmuş" dedi.

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Manisa'da 11 kişinin öldüğü otobüs faciasında yaralı yolcu konuştu: Geri manevra öncesi şoförlerin diyaloğunu anlattı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin can verdiği, 27 kişinin yaralandığı katliam gibi kazanın ardından facianın yaşandığı anlara ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda çekicinin tur otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada eşini kaybeden ve kendisi de yaralanan 76 yaşındaki Süleyman Eryılmaz, hastane yatağından o anları anlattı.

Akhisar'a geldiklerinde dönmeleri gereken yolu geçtiklerini belirten Eryılmaz, şoförün uyarısı üzerine yedek şoförün otobüsle geri manevra yapmaya başladığını, çarpışmanın da bu sırada yaşandığını söyledi.

Eşini kazada kaybeden Süleyman Eryılmaz, otobüsün geri manevra yaptığını söyledi. (Foto: AA)Eşini kazada kaybeden Süleyman Eryılmaz, otobüsün geri manevra yaptığını söyledi. (Foto: AA)

"YANLIŞ YOLA GİTTİN" DEDİ, OTOBÜS GERİ GERİ GİTMEYE BAŞLADI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavisi devam eden Süleyman Eryılmaz, Anadolu Ajansı muhabirine kazanın meydana geldiği anları anlattı.

Kazada 75 yaşındaki eşi Mümine Eryılmaz'ı kaybeden Eryılmaz, Akhisar'a ulaştıklarında dönmeleri gereken yolu geçtiklerini fark ettiklerini belirtti.

Otobüsün geri manevra yaptığı sırada çekicinin çarptığını söyleyen Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Şoför, yedek şoföre dedi ki 'yanlış yola gittin.' Onu geriye çevirdi. Yedek şoför geri geri gelmeye başladı. Yol uzayacaktı herhalde, bilemiyorum. Şoför durdu, geri geri gelmeye başladı sağda. O arada arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte bir şey bilmiyorum."

Eryılmaz, facia sırasında yaşananları anlattı. (Foto: AA)Eryılmaz, facia sırasında yaşananları anlattı. (Foto: AA)

EŞİNİ KAYBETTİ, KENDİSİ YARALI KURTULDU

Otobüste ikinci kapının arkasındaki koltukta oturduğunu belirten Eryılmaz, aracın ne kadar süre geri gittiğini bilmediğini söyledi.

Kaza sırasında yanında eşi Mümine Eryılmaz ile bir arkadaşının bulunduğunu anlatan 76 yaşındaki yaralı, eşinin hayatını kaybettiğini ancak kaza anında onu göremediğini ifade etti.

Süleyman Eryılmaz (Foto: AA)Süleyman Eryılmaz (Foto: AA)

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 27 KİŞİ YARALANDI

Feci kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi.

H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarptı.

Kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı.

Yaralılardan 13'ünün hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Eryılmaz, otobüsün yanlış yola girdikten sonra geri götürüldüğünü anlattı. (Foto: AA)Eryılmaz, otobüsün yanlış yola girdikten sonra geri götürüldüğünü anlattı. (Foto: AA)

3 ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tur otobüsünün sürücüsü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin sürücüsü H.K., hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Kazanın meydana geliş şekline ilişkin adli soruşturma sürüyor.

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