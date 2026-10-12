Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin can verdiği, 27 kişinin yaralandığı katliam gibi kazanın ardından facianın yaşandığı anlara ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda çekicinin tur otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada eşini kaybeden ve kendisi de yaralanan 76 yaşındaki Süleyman Eryılmaz, hastane yatağından o anları anlattı. Akhisar'a geldiklerinde dönmeleri gereken yolu geçtiklerini belirten Eryılmaz, şoförün uyarısı üzerine yedek şoförün otobüsle geri manevra yapmaya başladığını, çarpışmanın da bu sırada yaşandığını söyledi.

Eşini kazada kaybeden Süleyman Eryılmaz, otobüsün geri manevra yaptığını söyledi. (Foto: AA) "YANLIŞ YOLA GİTTİN" DEDİ, OTOBÜS GERİ GERİ GİTMEYE BAŞLADI Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavisi devam eden Süleyman Eryılmaz, Anadolu Ajansı muhabirine kazanın meydana geldiği anları anlattı. Kazada 75 yaşındaki eşi Mümine Eryılmaz'ı kaybeden Eryılmaz, Akhisar'a ulaştıklarında dönmeleri gereken yolu geçtiklerini fark ettiklerini belirtti. Otobüsün geri manevra yaptığı sırada çekicinin çarptığını söyleyen Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Şoför, yedek şoföre dedi ki 'yanlış yola gittin.' Onu geriye çevirdi. Yedek şoför geri geri gelmeye başladı. Yol uzayacaktı herhalde, bilemiyorum. Şoför durdu, geri geri gelmeye başladı sağda. O arada arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte bir şey bilmiyorum."