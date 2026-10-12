Çevrim içi çocuk istismarı içerikleri, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarının hedef alındığı operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 137'si tutuklanırken, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Yapay zeka destekli siber takip çalışmalarında ise suç içerikli binlerce hesap ve kişi mercek altına alındı.

Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerine para aktarılmasına aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları belirlendi. Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlandığı da tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMI VAADİYLE DOLANDIRICILIK Soruşturmalarda şüphelilerin vatandaşları dolandırmak için kullandıkları yöntemler de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "tekerlekli sandalye yardımı, yatırım ortaklığı, oto yedek parça" gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. İl emniyet müdürlüklerinin siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Çorum, Giresun, İstanbul, İzmir, Karabük, Iğdır, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kilis, Osmaniye, Samsun, Tokat, Tunceli, Uşak ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 327 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya paylaşımı. (Foto: DHA)

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TAKİPTE 936 HESAP VEYA KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Yapay Zeka Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri kapsamında internet ve sosyal medya platformlarındaki suç içerikli paylaşımlar da incelemeye alındı.



Çalışmalarda yasa dışı silah satışı ve teşhiri, organize suç örgütleri ve tetikçilik, uyuşturucu satışı ve özendirici paylaşımlar, müstehcenlik ve fuhuş ile trafik kurallarına aykırı paylaşımlar kapsamında toplam 936 hesap veya kişi tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK 553 HESAP VEYA KİŞİ BELİRLENDİ

Terör örgütlerine yönelik yürütülen siber takip çalışmalarında ise toplam 553 hesap veya kişi belirlendi.



Bakanlık, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen toplam 3 bin 501 hesap veya kişinin tespit edildiğini açıkladı.

864 İNTERNET ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ VE İÇERİK ÇIKARMA KARARI

Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen incelemelerin ardından 864 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.



İçişleri Bakanlığı, son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, 137'sinin tutuklandığını ve dijital mecralardaki suç içerikli faaliyetlere yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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