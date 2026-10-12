Siber suçlulara 22 ilde büyük operasyon: 327 şüpheli yakalandı, 137'si tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 22 ilde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu açıkladı. Çocuk istismarı içerikleri, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı, 137'si tutuklandı. Yapay zeka destekli incelemelerde binlerce hesap ve kişi tespit edilirken, 864 internet adresi hakkında erişim engeli veya içerik çıkarma kararı alındı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde siber suçlulara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda son 5 günde 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Çevrim içi çocuk istismarı içerikleri, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarının hedef alındığı operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 137'si tutuklanırken, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Yapay zeka destekli siber takip çalışmalarında ise suç içerikli binlerce hesap ve kişi mercek altına alındı.
22 İLDE SİBER SUÇLULARA OPERASYON
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.
İl emniyet müdürlüklerinin siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Çorum, Giresun, İstanbul, İzmir, Karabük, Iğdır, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kilis, Osmaniye, Samsun, Tokat, Tunceli, Uşak ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 327 şüpheli yakalandı.
137 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 137'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı. 75 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMI VAADİYLE DOLANDIRICILIK
Soruşturmalarda şüphelilerin vatandaşları dolandırmak için kullandıkları yöntemler de ortaya çıkarıldı.
Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "tekerlekli sandalye yardımı, yatırım ortaklığı, oto yedek parça" gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları tespit edildi.
YASA DIŞI BAHİS VE BANKA HESAPLARINA YETKİSİZ ERİŞİM
Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerine para aktarılmasına aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları belirlendi.
Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlandığı da tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ TAKİPTE 936 HESAP VEYA KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Yapay Zeka Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri kapsamında internet ve sosyal medya platformlarındaki suç içerikli paylaşımlar da incelemeye alındı.
Çalışmalarda yasa dışı silah satışı ve teşhiri, organize suç örgütleri ve tetikçilik, uyuşturucu satışı ve özendirici paylaşımlar, müstehcenlik ve fuhuş ile trafik kurallarına aykırı paylaşımlar kapsamında toplam 936 hesap veya kişi tespit edildi.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK 553 HESAP VEYA KİŞİ BELİRLENDİ
Terör örgütlerine yönelik yürütülen siber takip çalışmalarında ise toplam 553 hesap veya kişi belirlendi.
Bakanlık, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen toplam 3 bin 501 hesap veya kişinin tespit edildiğini açıkladı.
864 İNTERNET ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ VE İÇERİK ÇIKARMA KARARI
Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen incelemelerin ardından 864 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.
İçişleri Bakanlığı, son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, 137'sinin tutuklandığını ve dijital mecralardaki suç içerikli faaliyetlere yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.