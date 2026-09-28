Yahşihan Belediyesindeki yolsuzluk operasyonunda 35 şüpheli adliyede
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında eski belediye başkanları, belediye yöneticileri, çalışanlar ve iş insanlarının da bulunduğu şüpheliler hakkında rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmanın da aralarında olduğu suçlamalar yöneltiliyor. Bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
YAHŞİHAN BELEDİYESİNE YOLSUZLUK OPERASYONU
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.
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