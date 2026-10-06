"Demokrasi sizin kodunuzda olmayabilir" diyerek CHP'li isme yüklenen Denizli şunları söyledi:

"Ay senin ağzını yerim ben. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Haydi güzelim, haydi güzelim, haydi güzelim. Bakın siz öncelikle bir atanmış olarak bir seçilmişle nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz. Demokrasi sizin kodunuzda olmayabilir çünkü 'butlan' CHP'sinin partimizi dönüştürdüğü hal, sizin gibi atanmışlar çukuruna dönüşmektedir, anladınız mı hanımefendi? Siz, bizim alın terimizle, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla kurduğu ve bugünlere kadar alın terimizle getirdiğimiz partiye çökenlersiniz! Bunun utancıyla da yaşayacaksınız, bunun da cevabını size millet verecek, tamam mı?"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN