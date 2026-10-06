Yeni Partili Lal Denizli CHP'li Eda Tavaz'a çıkıştı: Senin ağzını yerim
İzmir Çeşme Belediye Meclisinde, CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye geçen Belediye Başkanı Lal Denizli ile CHP İlçe Başkanı Eda Tavaz arasında sert bir tartışma yaşandı. Tavaz’ın kendisinin CHP sayesinde seçildiğini söylemesi üzerine tepki gösteren Denizli, “Siz, bizim alın terimizle getirdiğimiz partiye çökenlersiniz” ifadelerini kullandı. Meclis salonunda tırmanan gerilim, genel merkez düzeyindeki ayrışmanın yerel siyasete yansıyan son örneği oldu.
Çeşme Belediye Meclisinin son oturumu, Yeni Parti'ye geçen Belediye Başkanı Lal Denizli ile CHP İlçe Başkanı Eda Tavaz arasında gerilimli anlara sahne oldu.
2024 yerel seçimlerinde CHP çatısı altında göreve gelen Lal Denizli, kurultay sürecine ilişkin verilen mutlak butlan kararı ve Özgür Özel'in partiyi bölerek YENİ Parti'yi kurmasıyla birlikte Temmuz 2026'da CHP'den ayrıldı.
CHP'de şaibeli kurultay tartışmalarının ardından yargının verdiği mutlak butlan kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna dönmesiyle başlayan kriz, partide derin bir çatlağa yol açtı. Yaşanan sürecin ardından Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti ile CHP safları arasındaki ipler tamamen gerilirken, taraflar birbiri ardına sert açıklamalarla karşı karşıya geldi. Genel merkez düzeyinde tırmanan bu ayrışma yerel siyasete de yansırken, tartışmaların son adresi Çeşme oldu.
"CHP SAYESİNDE O KOLTUKTA OTURUYORSUN"
Meclis oturumu sırasında CHP Çeşme İlçe Başkanı Eda Tavaz, Lal Denizli'ye hitaben, kendisinin CHP sayesinde o koltukta oturduğunu savunarak tepki gösterdi. Tavaz'ın bu sözleri üzerine Meclis salonunda gerilim tırmandı.
"SENİN AĞZINI YERİM ATANMIŞ İLÇE BAŞKANINA BAK SEN"
Sözlü sataşmaya doğrudan yanıt veren Lal Denizli, "Ay senin ağzını yerim ben. Atanmış ilçe başkanına bak sen." dedi.
"Demokrasi sizin kodunuzda olmayabilir" diyerek CHP'li isme yüklenen Denizli şunları söyledi:
"Ay senin ağzını yerim ben. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Haydi güzelim, haydi güzelim, haydi güzelim. Bakın siz öncelikle bir atanmış olarak bir seçilmişle nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz. Demokrasi sizin kodunuzda olmayabilir çünkü 'butlan' CHP'sinin partimizi dönüştürdüğü hal, sizin gibi atanmışlar çukuruna dönüşmektedir, anladınız mı hanımefendi? Siz, bizim alın terimizle, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla kurduğu ve bugünlere kadar alın terimizle getirdiğimiz partiye çökenlersiniz! Bunun utancıyla da yaşayacaksınız, bunun da cevabını size millet verecek, tamam mı?"
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