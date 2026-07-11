Turizmin kalbinde ceza yağmuru: CHP’li Lal Denizli'ye tepkiler çığ gibi

turistlerin akın ettiği Alaçatı ve Çeşme'de, belediyenin esnafa yönelik katı uygulamaları turizm sezonuna adeta darbe vuruyor. Tatil beldesinin kalbi sayılan eğlence ve hizmet sektörünü hedef alan cezalar, bölgedeki turizm coşkusuna gölge düşürüyor. Çeşme Belediyesi, yüksek ses düzeyi ve geç saatte kapanma gibi gerekçelerle turizm işletmelerine ceza yağdırırken, bölgenin cazibe merkezi olan 17 popüler dükkana toplamda 12 milyon TL'ye yakın rekor cezalar kesildi.

Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, sosyal medya ESNAFTAN SERT TEPKİ! Sadece 3 aylık kısa bir yaz sezonunda ayakta kalmaya çalışan işletmeciler ve yatırımcılar, bu sert yaptırımlarla bezdirilerek adeta köşeye sıkıştırıldı. Birkaç ay önce barajlardaki su azlığı gerekçesiyle sık sık su kesintisi yapan ve hem halkın hem de turistlerin büyük tepkisini çeken Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, temel altyapı sorunlarını çözmek yerine esnafı hedef alan bu hamleleriyle bölge turizmini baltalıyor. Takvim Kaynak Tercihleri