Çeşme Belediyesi'nde kirli çark! Efe Sağlamer'den eşi Buğçe Sağlamer ve personele rüşvet suçlaması: Aralarında bölüşüyorlar

BELEDİYE İÇİ KADROLAŞMA İFADELERİ Dilekçede, 2024 Yerel Seçimleri'nin ardından belediye içindeki kadrolaşmaya da dikkat çekildi. Şikayetçi, eşi Buğçe Sağlamer'in seçimlerden hemen sonra önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne, ardından 22 Aralık 2025 tarihi itibarıyla İmar ve Şehircilik Müdür Vekilliği görevine getirildiğini belirtti. Sağlamer, eşinin CHP'li belediyelerde adı sıkça usulsüzlük iddialarıyla anılan ve 'İstanbul Ekibi' olarak nitelendirilen bir yapının içerisinde yer aldığını iddia etti.

RÜŞVET ÇARKI SİSTEMİ: ARALARINDA BÖLÜŞÜYORLAR

Efe Sağlamer, savcılık dilekçesinde Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kurumsal bir rüşvet mekanizmasının kurulduğunu ve bazı işlemlerin doğrudan Belediye Başkanı'nın adı kullanılarak yürütüldüğünü öne sürdü. Sistemle ilgili iddialarını şu sözlerle aktardı:

"Sistem, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz'ın hazırladığı liste üzerinden yürütülüyor. Bu listede yapı kullanım izni alacak müteahhit firmalar ve parseller yazılı. Bu liste Buğçe Sağlamer'e veriliyor ve diğer Müdür Özgür Şahin Sarı ile birlikte iş hallediliyor. Süreç tamamen bağış adı altında maskeleniyor. Buğçe Sağlamer bağış evraklarını bizzat hazırlayıp kendi eliyle imzalamış. Müteahhitlere zorla bağış yaptırılmasının tek sebebi yarın bir gün 'Biz rüşvet değil, belediyeye bağış aldık' diyebilmektir. Örneğin bir iş için 10 milyon TL belirleniyor; bunun 5 milyonu resmi bağış gösteriliyor, kalan 5 milyonu ise kendi aralarında paylaşılıyor."

"İSTANBUL GÜRUHU VE ORTAKLARI İLE MÜCADELE BAŞLAMIŞTIR"

Şikayetçi Efe Sağlamer, belediyedeki yolsuzluk ağının sadece Çeşme ile sınırlı kalmadığını belirterek, "Çeşme Belediyesi'ni yiyen İstanbul güruhu ve ortakları ile amansız mücadelem yeni başlamıştır" ifadelerini kullandı. Dilekçede; sahte imzaların, usulsüz ruhsatların tespiti amacıyla tüm evrakların acilen jandarma veya polis kriminal laboratuvarında grafoloji (yazı ve imza) incelemesine gönderilmesi talep edildi.





EŞİNİ EVİNDE KAMERAYA ALDI

Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik müdür vekili Buğçe Sağlamer'in yine aynı birimde mimar olarak çalışan kocası Efe Sağlamer, eşini kayda aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak eşini ve belediyedeki bazı isimleri suçladı.

İSKİ SKANDALINI HATIRLATTI Karı-koca kavgasıyla ifşa olan çark akıllara İSKİ skandalını getirdi. İstanbul'da 1990'lı yılların başında patlak veren İSKİ Skandalı, dönemin Genel Müdürü Ergun Göknel'in 22 yıllık eşi Nurdan Erbuğ'a boşanma karşılığında 1 milyon dolar tazminat teklif etmesiyle ortaya çıktı. Servetin kaynağını sorgulayan Erbuğ'un, Göknel'in mal varlığını inceletip savcılığa ve basına bildirmesiyle, kurum ihalelerinin paravan şirketlere fahiş fiyatlarla peşkeş çekildiği belgelendi. Dönemin SHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'i de derinden sarsan bu büyük rüşvet ve yolsuzluk ağı, adli soruşturmalar ve cezalarla sonuçlanarak tarihe geçti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN