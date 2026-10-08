Berna Laçin'in “İzmir daha önce de işgal edildi” paylaşımına soruşturma: SEGBİS ile ifade verecek
Sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” paylaşımı nedeniyle hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı. Laçin’in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" paylaşımının ardından harekete geçti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı dakikalarda söz konusu paylaşımı yapan Laçin hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Laçin'in SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.
PAYLAŞIMI SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Soruşturmaya konu olan paylaşımda Berna Laçin, "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım üzerine Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlattı.
İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI
Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Berna Laçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
SEGBİS İLE İFADE VERECEK
Soruşturmayla ilgili yeni ayrıntı da ortaya çıktı. Laçin'in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.Berna Laçin gözaltına alındı