CANLI YAYIN
Geri

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü aydınlatılıyor! FETÖ'cülere tutuklama: 36'sı kodese gönderildi

Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36’sı tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü aydınlatılıyor! FETÖ'cülere tutuklama: 36'sı kodese gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmada 36 şüpheli tutuklandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmada 36 şüpheli tutuklandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

47 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar doğrultusunda; FETÖ faaliyetleri kapsamında 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek adına muhtelif suçlar işledikleri tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 10'unun cezaevinde olduğu tespit edildi. Toplamda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 16 ilde yürütülen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Ankara merkezli 16 ilde yürütülen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

36 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa gönderilen şüphelilerden 36'sı tutuklama talebiyle, 2'si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama, adli kontrol talebiyle sevk edilen 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmesine hükmedildi.

Sıra
Operasyonun Düzenlendiği İl
1
Ankara
2
İstanbul
3
İzmir
4
Eskişehir
5
Adıyaman
6
Elazığ
7
Kahramanmaraş
8
Bursa
9
Kayseri
10
Gümüşhane
11
Bolu
12
Erzurum
13
Van
14
Tokat
15
Bilecik
16
Mersin

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga! FETÖnün mahrem imamları listede: Erdoğana suikast timindeki haşhaşiden sorumlu o isimMuhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga! FETÖnün mahrem imamları listede: Erdoğana suikast timindeki haşhaşiden sorumlu o isim

Yasa dışı bahiste 1 milyar 234 milyon TL’lik trafik! 4 ilde operasyon 12 tutuklama
SONRAKİ HABER

Aydın'da 1,2 milyarlık bahis ağı çöktü
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler