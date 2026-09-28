Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmada 36 şüpheli tutuklandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

47 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar doğrultusunda; FETÖ faaliyetleri kapsamında 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek adına muhtelif suçlar işledikleri tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 10'unun cezaevinde olduğu tespit edildi. Toplamda 38 şüpheli gözaltına alındı.