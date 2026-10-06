Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un kurtuluşunun 103. yılına özel mesaj: Kahramanları rahmetle yâd etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele’yi zafere ulaştıran kahramanları rahmetle yâd etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele'yi zafere ulaştıran tüm kahramanları rahmetle andı.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele'mizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlere selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."
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