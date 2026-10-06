Ankara merkezli 14 ilde Daltonlar operasyonu: 12’si çocuk 33 zanlıya gözaltı kararı
Başkent merkezli 14 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda “Daltonlar” olarak tanınan organize yapılanmayla bağlantılı 12’si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla saha çalışmalarının ve operasyonların devam ettiği bildirildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, kamuoyunda "Daltonlar" adıyla bilinen suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen zanlılara yönelik adli süreç başlatıldı.
Soruşturma dosyasında yer alan deliller doğrultusunda, 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kararın ardından emniyet güçleri, Ankara merkezli 14 ilde önceden belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen koordineli baskınlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet birimlerine götürülen şüphelilerin adli işlemleri sürerken, firari durumdaki diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel