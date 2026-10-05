Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’dan TMSF’ye gönüllü iade
Fon soruşturmasında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya için flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK'nın gönüllü ödeme formülü doğrultusunda TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına para yatırılmasına resmi onay verdi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın, SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi.
İlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sorulan görüş doğrultusunda Başsavcılık, TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel