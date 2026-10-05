İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın, SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi.

İlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sorulan görüş doğrultusunda Başsavcılık, TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi.