Kulis: Mansur Yavaş yakın çevresine ne dedi? Ne CHP ne YENİ Parti: İstifa iddiası

Kamuoyunda sıkça tartışılan Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki soruları da cevaplayan Yavaş, sürecin henüz erken olduğuna dikkat çekerek, " İzleyip, göreceğiz. Önceliğimiz Ankara ." diye konuştu.

VAHAP SEÇER'İN GÖZALTINA ALINMASINA FONLU CEVAP

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 59 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yavaş, adaletin eşit dağıtılması gerektiğini söyledi.

Seçilmiş belediye başkanlarının durumuna dikkat çeken Yavaş, "Seçilmiş belediye başkanlarının, kaçma ya da delil karartma şüphesi bulunmadığı sürece, yasaya uygun şekilde ifadeye davet edilmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bugün binlerce insanı mağdur eden fon meselesi başta olmak üzere, kamuoyunun cevap beklediği çok ciddi iddialar ve kamu zararı tartışmaları varken bir kez daha aynı ilkeyi hatırlatıyorum: Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır. Çünkü adaletin farklı uygulanması, en büyük zararı hukuk sistemimize verir." dedi.