Mansur Yavaş CHP'den istifa kararının perde arkasını anlattı: Kılıçdaroğlu ile görüşmüş... AK Parti iddiasını cevapladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’den istifa sürecini ilk kez anlattı. Faik Öztrak'ın açıklamaları sonrası istifa metni hazırladığını ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonu üzerine bu kararı rafa kaldırdığını belirten Yavaş, Müslim Sarı’nın kendisini hedef alması sonrası iplerin koptuğunu söyledi. AK Parti’ye geçeceğine yönelik iddialarına istifa metnindeki seçmen iradesine sadakat vurgusuyla cevap veren Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna ise açık kapı bıraktı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış resepsiyonu öncesinde makamında yaptığı açıklamalarda, CHP'den istifa sürecine ve siyasi geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.
"KILIÇDAROĞLU ARADI VAZGEÇTİM"
İstifa kararının perde arkasını ilk kez anlatan Mansur Yavaş, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın açıklamaları üzerine harekete geçip geri adım attığını fakat Müslim Sarı'nın çıkışı sonrası istifasını açıkladığını belirtti.
Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'e konuşan ABB Başkanı Yavaş, "Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve bunları kafama takmamamı istedi, ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey'in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım." dedi.
AK PARTİ SORUSUNA "NAMUSLA" CEVAP
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 9 Eylül tarihinde Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gündeme gelen AK Parti saflarına katılacağı yönündeki iddialara da cevap veren Yavaş, net tavır sergiledi.
AK Parti saflarına geçip geçmeyeceği yönündeki soruya istifa metnini işaret ederek cevap veren Yavaş, "İstifa metnimdeki o cümlelere bakın." ifadelerini kullandı.
Seçmen iradesine vurgu yapan Yavaş, şunları kaydetti:
"İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur."
ADAYLIĞA KAPI AÇIK
Kamuoyunda sıkça tartışılan Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki soruları da cevaplayan Yavaş, sürecin henüz erken olduğuna dikkat çekerek, "İzleyip, göreceğiz. Önceliğimiz Ankara." diye konuştu.
VAHAP SEÇER'İN GÖZALTINA ALINMASINA FONLU CEVAP
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 59 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yavaş, adaletin eşit dağıtılması gerektiğini söyledi.
Seçilmiş belediye başkanlarının durumuna dikkat çeken Yavaş, "Seçilmiş belediye başkanlarının, kaçma ya da delil karartma şüphesi bulunmadığı sürece, yasaya uygun şekilde ifadeye davet edilmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bugün binlerce insanı mağdur eden fon meselesi başta olmak üzere, kamuoyunun cevap beklediği çok ciddi iddialar ve kamu zararı tartışmaları varken bir kez daha aynı ilkeyi hatırlatıyorum: Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır. Çünkü adaletin farklı uygulanması, en büyük zararı hukuk sistemimize verir." dedi.