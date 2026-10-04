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YKS’de yeni müfredat dönemi! Bakan Tekin sınav sistemine ilişkin merak edilenleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YKS’de değişiklik olup olmayacağına ilişkin öğrencilerin sorularını yanıtladı. Tekin, YKS sınav sistemi ve uygulamasında değişiklik olmayacağını, soruların öğrencilerin kendi müfredatlarına göre hazırlanacağını açıkladı.

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YKS’de yeni müfredat dönemi! Bakan Tekin sınav sistemine ilişkin merak edilenleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak gençlerin sorularını yanıtladı. Tekin, üniversite sınavına ilişkin merak edilen konulara açıklık getirirken YKS sisteminde herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Öğrencilerin stüdyo ortamında kendilerinin hazırlayıp sunduğu bültene konuk olan Tekin, programda gençlerin yönelttiği soruları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı (Foto: AA)Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı (Foto: AA)

YKS'DE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Öğrencilerin, "Gelecek yıl bizi nasıl bir YKS bekliyor?" sorusu üzerine Tekin, bu konuda yalan, yanlış ve art niyetli haberlerin çokça yayıldığını gördüklerini ifade etti. Her gittiği okulda öğrencilerden sorular geldiğini belirten Tekin, bu yıl 12. sınıfa giden öğrenciler için sınav sorularında hiçbir değişiklik olmayacağını, ilk kez gelecek eğitim öğretim yılında yeni müfredata göre sorular yöneltileceğini aktardı.

"SINAVIN NE SİSTEMİ NE USULÜ DEĞİŞECEK"

Bakan Tekin, açıklamasında, "Bu yıl 11. sınıf olanlar, 12. sınıfa geçtiğinizde değişen tek bir şey var. Senin müfredatından soru soracağım. Başka hiçbir şey değişmiyor. Sınavın ne sistemi değişecek ne usulü. Değişiklik yok. Her yıl müfredattan soruyorduk, şimdi senin müfredatından soracağız." dedi.

Müfredat güncellemesi olacak (Foto: AA)Müfredat güncellemesi olacak (Foto: AA)

"BAZI SORULAR YENİ MÜFREDATTA OLMAYACAK"

Ufak bir müfredat güncellemesi olduğunu aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Üniversiteye giriş ve liselere geçiş sınavları için yeterince hazırlık materyali var. Değişecek tek şey, onun müfredatı farklıydı, senin müfredatın farklı. Ona sorduğumuz bazı sorular senin müfredatında olmayacak."

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