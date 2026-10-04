Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı (Foto: AA)

YKS'DE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Öğrencilerin, "Gelecek yıl bizi nasıl bir YKS bekliyor?" sorusu üzerine Tekin, bu konuda yalan, yanlış ve art niyetli haberlerin çokça yayıldığını gördüklerini ifade etti. Her gittiği okulda öğrencilerden sorular geldiğini belirten Tekin, bu yıl 12. sınıfa giden öğrenciler için sınav sorularında hiçbir değişiklik olmayacağını, ilk kez gelecek eğitim öğretim yılında yeni müfredata göre sorular yöneltileceğini aktardı.

"SINAVIN NE SİSTEMİ NE USULÜ DEĞİŞECEK"

Bakan Tekin, açıklamasında, "Bu yıl 11. sınıf olanlar, 12. sınıfa geçtiğinizde değişen tek bir şey var. Senin müfredatından soru soracağım. Başka hiçbir şey değişmiyor. Sınavın ne sistemi değişecek ne usulü. Değişiklik yok. Her yıl müfredattan soruyorduk, şimdi senin müfredatından soracağız." dedi.