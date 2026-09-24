Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından 8 ilçe belediye başkanı da aynı yolu izledi. Daha önceki istifalarla birlikte yerel seçimlerde 16 ilçe kazanan CHP'nin belediye sayısı 2'ye düştü. AK Parti en çok belediye yöneten parti konumuna yükseldi.