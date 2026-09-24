Ankara ilçelerinde istifa dalgası haritayı güncelledi... CHP 16'dan 2'ye düştü! AK Parti zirvede
Başkentte yerel yönetimlerin siyasi dağılımı peş peşe gelen istifa haberleriyle tamamen değişti. Mansur Yavaş'ın başlattığı istifa dalgasına katılan 8 ilçe belediye başkanı Ankara'nın siyasi haritasını yeniden şekillendirdi. Önceki ayrılıklarla beraber CHP'nin 2024'te kazandığı 16 ilçeden 14'ü farklı siyasi eğilimlere yöneldi. Güncel tabloda AK Parti 12 ilçeyle zirveye otururken Yeni Parti 2 ilçede yönetimi devraldı. Yolsuzluk soruşturmaları gölgesinde kalan bazı ilçelerde yaşanan yönetim değişiklikleriyle birlikte Ankara ilçelerinde tablo yerel seçimden bu yana bambaşka bir hal aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından 8 ilçe belediye başkanı da aynı yolu izledi. Daha önceki istifalarla birlikte yerel seçimlerde 16 ilçe kazanan CHP'nin belediye sayısı 2'ye düştü. AK Parti en çok belediye yöneten parti konumuna yükseldi.
MANSUR YAVAŞ SONRASI İSTİFA DALGASI
2024 yerel seçimlerinde 16 ilçe kazanarak suni rüzgar elde eden CHP'nin yönetimindeki belediye sayısı peş peşe gelen istifalar neticesinde 2'ye düştü.
Yaşanan siyasi hareketlilik sonrası AK Parti 12 belediye ile Ankara'da en çok ilçe yöneten parti konumuna yükseldi.
Güncel verilere göre başkentte 9 belediye bağımsız isimler tarafından yönetilirken Yeni Parti 2 ilçede varlık gösteriyor.
CHP'NİN KAZANDIĞI İLÇELERDE NELER OLDU
2024 yılında CHP listelerinden seçilen 16 ilçe belediye başkanının güncel durumları şu şekilde sıralandı:
- Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu 23 Eylül 2026 tarihinde CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam etme kararı aldı.
- Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap 23 Eylül 2026 tarihinde partisinden ayrılıp bağımsızlar kervanına katıldı.
- Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçti. Tutuklu başkan Hüseyin Can Güner de cezaevinde CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.
- Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın 23 Eylül 2026 tarihinde istifasını sunarak bağımsız yola devam edeceğini bildirdi.
- Etimesgut Belediye Başkan Vekili Seda Dilber CHP'de kalan iki isimden biri oldu. Tutuklu başkan Erdal Beşikçioğlu da CHP'de kaldı.
- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı 14 Ağustos 2026 tarihinde CHP'den ayrılarak AK Parti saflarına katıldı.
- Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay 23 Eylül 2026 tarihinde istifa edip bağımsız kalacağını duyurdu.
- Haymana Belediye Başkanı Levent Koç istifa süreci sonrası AK Parti'ye geçti.
- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.
- Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç istifa ederek görevini bağımsız sürdürmeye başladı.
- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ayrılık kararı sonrası AK Parti'ye geçti.
- Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katıldı.
- Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör 23 Eylül 2026 tarihinde istifa edip bağımsız devam etme kararı aldı.
- Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya istifa ederek bağımsız kalacağını açıkladı.
- Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak partisinden istifa edip bağımsız yola devam etti.
- Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar CHP'de kalan diğer isim olarak kayıtlara geçti.
TUTUKLULARIN DURUMU
Çankaya'nın yolsuzluk tutuklusu belediye başkanı Hüseyin Can Güner CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti.
Etimesgut ilçesinde tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu partisinden istifa etmeyeceğini duyurdu.
Beşikçioğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası yapılan başkan vekilliği seçimini CHP'li Seda Dilber kazandı.
BAŞKENTTE YENİ TABLO
Ankara'da yaşanan son gelişmelerin ardından ilçelerdeki siyasi dağılım tamamen güncellendi. Partilerin ve bağımsızların güncel ilçe yönetim tablosu şu şekilde şekillendi:
CHP yönetimindeki ilçeler:
- Etimesgut: Seda Dilber (Erdal Beşikçioğlu)
- Yenimahalle: Fethi Yaşar
AK Parti yönetimindeki ilçeler:
- Akyurt: Hilal Ayık
- Altındağ: Veysel Tiryaki
- Bala: Ahmet Buran
- Çubuk: Baki Demirbaş
- Evren: Hüsamettin Ünsal
- Gölbaşı: Yakup Odabaşı
- Haymana: Levent Koç
- Kahramankazan: Selim Çırpanoğlu
- Keçiören: Mesut Özarslan
- Kızılcahamam: Süleyman Acar
- Pursaklar: Ertuğrul Çetin
- Sincan: Murat Ercan
Yeni Parti yönetimindeki ilçeler:
- Çankaya: Haldun Güler (Hüseyin Can Güner)
- Mamak: Veli Gündüz Şahin
Bağımsız yönetilen ilçeler:
- Ayaş: İzzet Demircioğlu
- Beypazarı: Özer Kasap
- Çamlıdere: Adem Ceylan
- Elmadağ: Adem Barış Aşkın
- Güdül: Mehmet Doğanay
- Kalecik: Satılmış Karakoç
- Nallıhan: Ertunç Güngör
- Polatlı: Mürsel Yıldızkaya
- Şereflikoçhisar: Mustafa Koçak