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Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasında kritik adım: Feth-i kabir işlemi tamamlandı

Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasında kritik adım: Feth-i kabir işlemi tamamlandı

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kritik eşik aşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla Karacaahmet Mezarlığı'nda başlatılan feth-i kabir işlemi saat 12.00 itibarıyla tamamlandı. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın da yakından takip ettiği süreçte, elde edilen adli ve bilimsel bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenerek ölüm nedenindeki sır perdesi aralanacak.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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