MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri Takvim'de! "Atama sistemine müdahale ettiler"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada iki müşteki ile bir bilgi sahibinin ifadeleri dosyaya girdi. Eski hakem ve gözlemcilerin anlatımlarında; sezon öncesi açıklanan klasman listelerinin kısa süre içerisinde değiştirilmesi, ilk listede bulunan çok sayıda hakem ve gözlemcinin ikinci listede çıkarılması, 2022'de Tahkim Kurulunun iptal ettiği benzer bir işlemin 2024'te yeniden uygulanması ve hakem atamalarında kullanılan Futbol Yönetim Sistemi'ne yönetim talimatıyla müdahale edildiği iddiası dikkat çekti. İfadelerde, belirli geçmiş maçlarda görev yapan hakem ve gözlemcilerin yıllar sonra aynı listelerde tasfiye edildiği de ileri sürüldü.

TFF Hakemi. (Foto: AA)

ÜÇ MÜŞTEKİ DE ORTAK NOKTAYA TEMAS ETTİ: AYNI HAKEM VE GÖZLEMCİLER

İfadelerdeki en dikkat çekici ortaklık, geçmişte belirli müsabakalarda görev yapan bazı hakem ve gözlemcilerin daha sonra klasman listelerinin dışında bırakıldığının ileri sürülmesi oldu. Taner Gizlenci, 2015 yılında görev yaptığı bir karşılaşmanın ardından kendisine, hakemlere düşük not verilmesi yönünde bir beklenti bulunduğunun aktarıldığını, kendisinin ise bunu kabul etmeyerek gördüğünü objektif biçimde raporlayacağını söylediğini anlattı. Gizlenci, yıllar sonra liste dışı bırakılmasının bu geçmiş olayla bağlantılı olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Emre Altun ise aktif hakem olduğu dönemde görev yaptığı bir müsabakanın ardından hakem heyetinin stadın çıkışının masa ve sandalyelerle kapatılması nedeniyle saatlerce içeride kaldığını, polis ve itfaiyenin müdahalesiyle güvenli biçimde çıkarıldıklarını anlattı. Altun, yıllar sonra o dönemin bazı maçlarında görev yapan hakem ve gözlemcilerin topluca klasman dışına çıkarıldığını ileri sürdü.

Süleyman Abay da 2015 yılında yönettiği bir karşılaşmanın ardından kendisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 hakem ve gözlemci hakkında "FETÖ üyeliği, tehdit, şantaj" gibi iddialarla suç duyurusunda bulunulduğunu, yapılan soruşturmada herhangi bir tespit yapılamaması üzerine takipsizlik kararı verildiğini beyan etti. Abay, 2024'te liste dışında kalan isimlerin önemli bölümünün aynı dönemdeki maçlarda görev yapan kişilerden oluştuğunu ileri sürdü.

2022'DE LİSTEDEN ÇIKARILDILAR, TAHKİM GERİ DÖNDÜRDÜ

Taner Gizlenci ile Süleyman Abay'ın ifadelerinde 8 Mart 2022 tarihi ayrı bir başlık olarak öne çıktı. Her iki isim de Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı döneminde, ligler devam ederken hakem ve gözlemci listelerinde değişikliğe gidildiğini ve kendilerinin de görevden çıkarıldığını anlattı.

Gizlenci, Tahkim Kuruluna başvurduğunu ve 26 Mart 2022'de yapılan duruşmalı inceleme sonucunda haklı bulunarak yeniden gözlemci kadrosuna alındığını söyledi. Abay da aynı şekilde Tahkim başvurusu sonucunda göreve iade edildiğini beyan etti. Her iki ifadede de söz konusu karardan kısa süre sonra Gündoğdu'nun görevinden ayrıldığı belirtiliyor.