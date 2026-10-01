Şarkıcı Nil Özalp. (Fotoğraf: Sosyal medya)

NİL ÖZALP NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Nil Özalp'in üzerinde soruşturmanın kilit isimlerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgelerin bulunduğu yönünde bilgi elde edildi.

Edinilen bilgi üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü şarkıcının Kağıthane ilçesindeki ikamet adresinde arama gerçekleştirdi. Aramanın ardından gözaltına alınan Özalp, emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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NİL ÖZALP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1980 yılında İstanbul'da doğan Nil Özalp, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Öğrenim hayatı boyunca şan eğitimi alan ve müzikle yakından ilgilenen Özalp, dedesinin kurduğu "Denizaltı Orkestrası" ile müzik dünyasına adım attı.

Üniversite yıllarında radyoculuk ve geri vokal çalışmaları yapan şarkıcı, 2010 yılının Mart ayında çıkardığı ilk solo albümü "Acıkolik" ile geniş kitlelerce tanındı. Müzik kariyerindeki çıkışıyla 38. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülüne layık görüldü.