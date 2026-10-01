Fon soruşturmasında 4. dalga: 4 şüpheli tutuklandı, sayı 65’e yükseldi
Fon soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen kara para ve finansal suçlar soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden Altuğ Kantarcı (Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi), Ali Çil (Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi), İskender Balcı (Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi), Özgür Akayoğlu (Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi), Kerim Tosun (Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi), İsmet Öğüt (CHP'li Ensar Öğüt'ün kardeşi), Adem Karatepe ve Mesut Altan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
5 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ VE ADLİ KONTROL TALEBİ
Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun hakkında ev hapsi talep edilirken, Tolga Tuğtekin adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Ali Çil (Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi), İskender Balcı (Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi), İsmet Öğüt (CHP'li Ensar Öğüt'ün kardeşi) ve Adem Karatepe tutuklandı.
Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi.
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