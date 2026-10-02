Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da zaten tahammül edilemez boyutlara ulaşan kent trafiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan zamanlaması tartışmalı yol çalışmalarıyla iyice felç oldu. Özellikle mesai bitimi saatlerine denk getirilen asfalt ve yol düzenleme çalışmaları, evine ulaşmaya çalışan binlerce İstanbulluya adeta eziyet çektiriyor.

Trafiğin en yoğun olduğu saatte ana arter kapatıldı. (Foto: AA) TAM İŞ ÇIKIŞ SAATİNDE E-5 AVCILAR YÖNÜ KAPATILDI Bunun son örneği, İstanbul'un ana ulaşım damarlarından biri olan D-100 (E-5) kara yolunun Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkisinde yaşandı. İBB ekipleri tarafından yürütülen asfalt yenileme çalışması nedeniyle E-5 kara yolunun Avcılar istikameti, tam da trafiğin en yoğun olduğu iş çıkış saatinde kapatıldı. Çalışma nedeniyle şeritlerin daraltılması ve yolun kapatılması sonucu E-5 kara yolu üzerinde Bahçelievler ile Avcılar arasında kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Sürücüler saatlerce adım adım ilerlemeye çalıştı.