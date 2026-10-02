İBB'nin E-5'teki iş çıkışı çalışması İstanbulluyu çileden çıkardı!
İBB Yol Yapım Dairesinin Küçükçekmece D-100 E-5 kara yolunda iş çıkış saatinde yaptığı asfalt çalışması trafiği felç etti. Bahçelievler-Avcılar hattı kilitlendi.
Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da zaten tahammül edilemez boyutlara ulaşan kent trafiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan zamanlaması tartışmalı yol çalışmalarıyla iyice felç oldu.
Özellikle mesai bitimi saatlerine denk getirilen asfalt ve yol düzenleme çalışmaları, evine ulaşmaya çalışan binlerce İstanbulluya adeta eziyet çektiriyor.
TAM İŞ ÇIKIŞ SAATİNDE E-5 AVCILAR YÖNÜ KAPATILDI
Bunun son örneği, İstanbul'un ana ulaşım damarlarından biri olan D-100 (E-5) kara yolunun Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkisinde yaşandı. İBB ekipleri tarafından yürütülen asfalt yenileme çalışması nedeniyle E-5 kara yolunun Avcılar istikameti, tam da trafiğin en yoğun olduğu iş çıkış saatinde kapatıldı.
Çalışma nedeniyle şeritlerin daraltılması ve yolun kapatılması sonucu E-5 kara yolu üzerinde Bahçelievler ile Avcılar arasında kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Sürücüler saatlerce adım adım ilerlemeye çalıştı.
SÜRÜCÜLER ÇİLEDEN ÇIKTI: "YAZ BOYUNCA NEREDEYDİNİZ?"
Trafikte saatlerce mahsur kalan vatandaşlar tepkilerini dile getirerek duruma isyan etti. İstanbul trafiğinin görece rahatladığı yaz tatili boyunca hiçbir çalışmanın yapılmadığını belirten vatandaşlar, "Koskoca yaz tatili geçti, kimse bir şey yapmadı. Okullar açıldı, millet yollara döküldü, üstüne bir de tam iş çıkış saatinde E-5'te yol çalışması başlatıyorlar. Bu planlama hatası değil de nedir?" diyerek İBB yönetimine sert tepki gösterdi.
İstanbullular, kentin en kritik ana arterlerindeki bu tür bakım ve tamirat işlerinin trafik yoğunluğunun en düşük olduğu gece saatlerine veya hafta sonlarına kaydırılmasını talep ediyor.