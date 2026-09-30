"BİRİNİ ÖLDÜRÜP CADDEYE ATTIM"

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada dinlenen şahit F.A., sanık Doğuş Meşe'nin cinayetin ardından sergilediği kan donduran tavırları detaylarıyla anlattı.

Olay günü sanığın kendisini aradığını belirten F.A., "Ben uyuşturucu bağımlısıydım. Olay günü beni telefonla arayıp, takılmak istediğini söyledi. Genellikle sentetik hap kullanırdı. Bana uyuşturucu fotoğrafı attı. Taksiyle geldi. Taksiyi kimden kaçırdığını sordum. 'Babamın taksisini kaçırdım' dedi. Arabaya bindim ve gitmeye başladık ama arabayı doğru dürüst kullanamıyordu. 25 adet sentetik hap içtiğini söyledi. Daha önceden tanıdığımız torbacıya gittik." dedi.

Birlikte uyuşturucu aldıklarını söyleyen F.A., "Sohbet ederken bir yandan telefonla birini arayıp 'Birini öldürüp caddeye attım, başımda bela var' dedi. Ben numara yapıyor sandım. Telefonla konuştuğu kişiyi görüntülü olarak arayıp, silahı gösterip o silahla vurduğunu söyledi. Bir süre sonra gitmemiz gerektiğini söyledi. Ben de korkup eve gitmek istediğimi söyledim ve para istedim. Önce kabul etmedi sonra 500 lira verdi. Parayı almamla kaçmam bir oldu. Taksiye binip eve gittim. Hava atmak için rol yaptığını düşündüm. Böyle bir şey aklıma gelmedi" ifadelerini kullandı.

İzmir’de taksi şoförü Deniz Örer’i tabancayla vurarak acımasızca öldüren ve aracını gasbeden Doğuş Meşe’nin yargılanmasına devam edildi. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)