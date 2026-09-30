Taksici Deniz Örer cinayetinde kan donduran ifade: Uyuşturucu kullanıp arkadaşına görüntülü anlatmış
İzmir’de taksi şoförü Deniz Örer’i tabancayla vurarak öldüren ve aracını gasp eden tutuklu sanık Doğuş Meşe’nin yargılandığı davada dinlenen şahit F.A.’nın mahkemedeki ifadeleri kan dondurdu. Olay gecesi sanığın yanına geldiğini anlatan F.A., Meşe’nin 25 adet sentetik hap içtiğini, gasp ettiği taksiyle uyuşturucu almaya gittiklerini ve telefonla görüntülü aradığı kişiye cinayet silahını göstererek birini vurup caddeye attığını anlattığını söyledi. Ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın tutukluluk hali devam ederken dava ileri tarihe ertelendi.
Gece saatlerinde müşteri kılığında bindiği taksinin şoförünü acımasızca katledip aracını gasp eden zanlının, cinayetin hemen sonrasında sergilediği rahat tavırlar ve arkadaşıyla yaşadığı akıl almaz uyuşturucu yolculuğu adliye koridorlarında yankılandı.
"BİRİNİ ÖLDÜRÜP CADDEYE ATTIM"
İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada dinlenen şahit F.A., sanık Doğuş Meşe'nin cinayetin ardından sergilediği kan donduran tavırları detaylarıyla anlattı.
Olay günü sanığın kendisini aradığını belirten F.A., "Ben uyuşturucu bağımlısıydım. Olay günü beni telefonla arayıp, takılmak istediğini söyledi. Genellikle sentetik hap kullanırdı. Bana uyuşturucu fotoğrafı attı. Taksiyle geldi. Taksiyi kimden kaçırdığını sordum. 'Babamın taksisini kaçırdım' dedi. Arabaya bindim ve gitmeye başladık ama arabayı doğru dürüst kullanamıyordu. 25 adet sentetik hap içtiğini söyledi. Daha önceden tanıdığımız torbacıya gittik." dedi.
Birlikte uyuşturucu aldıklarını söyleyen F.A., "Sohbet ederken bir yandan telefonla birini arayıp 'Birini öldürüp caddeye attım, başımda bela var' dedi. Ben numara yapıyor sandım. Telefonla konuştuğu kişiyi görüntülü olarak arayıp, silahı gösterip o silahla vurduğunu söyledi. Bir süre sonra gitmemiz gerektiğini söyledi. Ben de korkup eve gitmek istediğimi söyledim ve para istedim. Önce kabul etmedi sonra 500 lira verdi. Parayı almamla kaçmam bir oldu. Taksiye binip eve gittim. Hava atmak için rol yaptığını düşündüm. Böyle bir şey aklıma gelmedi" ifadelerini kullandı.
İNKAR ETTİ
Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan tutuklu sanık Doğuş Meşe, tanığın beyanlarına karşı çıkarak savunma yaptı.
Önceki celsede kendisini yeterince ifade edemediğini öne süren Meşe, "Tanığa katılmıyorum. Ben o gün kimseyle konuşup akıl almadım" dedi.
Taksici esnafı, maktul Deniz Örer'in eşi Ayşe Örer ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Doğuş Meşe'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 21 Ocak 2027 tarihine erteledi.
NE OLMUŞTU
Olay, 9 Mart tarihinde saat 23.30 sıralarında Hurşidiye Mahallesi 1308 Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Deniz Örer'in kullandığı 35 T 7058 plakalı taksiye binen 24 yaşındaki Doğuş Meşe, iddiaya göre ücret konusunda tartışma çıkardı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Meşe, 52 yaşındaki taksi şoförü Örer'i tabancayla vurarak öldürdü. Maktulün cansız bedenini araçtan dışarı atan zanlı, taksiyle olay yerinden kaçtı.
Aracı terk ettikten sonra yaya olarak kaçışını sürdüren şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu suç aleti silahla yakalandı.
Bucaspor'da futbol oynayan bir oğlu bulunan Deniz Örer, cinayetten 1 gün sonra meslektaşlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Doğuş Meşe hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.
Zanlı için ayrıca gece vakti silahla yağma suçundan 15 yıla kadar, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, şüphelinin maktulün kendisine küfrettiği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, Örer'in küfretmesini gerektirecek durumun bulunmadığı ve olayın araç içi kamerasına yansıdığı kaydedildi.