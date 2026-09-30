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Güllü davasında kritik gün! Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle konuşmaları dosyada: "Biz orada tiyatro yapıyorduk"

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yarın görülecek duruşma öncesinde, sanatçı ile tutuklu sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter arasında geçtiği belirtilen konuşmaların ses kayıtları gündeme geldi. Kayıtlarda Gülter'in annesine yönelik "Sen de benim gücümü hazmedemiyorsun" sözleri dikkat çekti.

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Güllü davasında kritik gün! Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle konuşmaları dosyada: "Biz orada tiyatro yapıyorduk"

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma ve dava sürecinde yeni gelişmeler yaşandı. Sanatçının ölümüyle ilgili yarın görülecek duruşma öncesinde, Güllü ile kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter arasında geçtiği belirtilen konuşmaların ses kayıtları ortaya çıktı.

atv Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre kayıtlarda, anne ve kız arasında yaşanan tartışmalara ilişkin ifadeler yer aldı. Gülter'in annesine yönelik sözleri ve aile ilişkileri hakkındaki değerlendirmeleri dikkat çekti.

Güllü'nün ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, yarın hakim karşısına çıkacak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Güllü'nün ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, yarın hakim karşısına çıkacak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"SENİN GÜCÜNÜ HAZMEDEMİYORUM"

Ses kayıtlarında Tuğyan Ülkem Gülter'in, annesi Güllü ile aralarında yaşanan tartışmaların nedenine ilişkin konuştuğu belirtildi. Gülter'in, "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız" sözlerinin ardından annesine yönelik şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü hazmedemiyorsun"

Güllü'nün ise kızının sözlerine, "Sen benim doğurduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin etim" diyerek karşılık verdiği kayıtlara yansıdı.

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Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle konuşmalarındaki ifadeler dikkat çekti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle konuşmalarındaki ifadeler dikkat çekti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"BİZ ORADA TİYATRO YAPIYORDUK"

Konuşmaların devamında aile ilişkilerine dair ifadeler de yer aldı. Gülter'in, annesi Güllü'ye Yağız, annesi ve kendisinin bir arada olduğu son dönemi hatırlatarak "Biz en son ne zaman aile olduk?" diye sorduğu belirtildi.

Gülter'in ardından, "Orada aile değildik. Biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün. Çünkü orada ait olan aile biz değildik" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Güllü ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in konuşmalarında, aile ilişkileri ve aralarındaki tartışmalara ilişkin ifadeler yer aldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Güllü ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in konuşmalarında, aile ilişkileri ve aralarındaki tartışmalara ilişkin ifadeler yer aldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"ASLINDA MADDİ ANLAMDA DEĞİL"

Ses kaydının başka bir bölümünde Gülter'in annesiyle yaşadığı sorunun maddi değil, manevi olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Gülter'in, "Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda" sözlerinin ardından annesine, "Belki manevi anlamda bana ihtiyacın var ama benim haberim yok" dediği duyuldu.

Güllü'nün ise kızına "Sen sor o zaman" şeklinde yanıt verdiği kayıtlara yansıdı.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER YARIN HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kritik duruşma yarın görülecek. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

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