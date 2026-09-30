atv Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre kayıtlarda, anne ve kız arasında yaşanan tartışmalara ilişkin ifadeler yer aldı. Gülter'in annesine yönelik sözleri ve aile ilişkileri hakkındaki değerlendirmeleri dikkat çekti.

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma ve dava sürecinde yeni gelişmeler yaşandı. Sanatçının ölümüyle ilgili yarın görülecek duruşma öncesinde, Güllü ile kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter arasında geçtiği belirtilen konuşmaların ses kayıtları ortaya çıktı.

Güllü'nün ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, yarın hakim karşısına çıkacak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"SENİN GÜCÜNÜ HAZMEDEMİYORUM"

Ses kayıtlarında Tuğyan Ülkem Gülter'in, annesi Güllü ile aralarında yaşanan tartışmaların nedenine ilişkin konuştuğu belirtildi. Gülter'in, "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız" sözlerinin ardından annesine yönelik şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü hazmedemiyorsun"

Güllü'nün ise kızının sözlerine, "Sen benim doğurduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin etim" diyerek karşılık verdiği kayıtlara yansıdı.

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